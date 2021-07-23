صناعة المعجبين والكيبوب

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مع استمرار الشعبية التي تحظى بها أغاني الكيبوب في العالم، يؤكد الخبراء على ضرورة أن تكون لدى كوريا الجنوبية قدرة وقاعدة أساسية تقود من خلالها صناعة المعجبين الجديدة التي تعتمد على ظاهرة "فاندوم" وهي ثقافة خاصة بالمعجبين بمشاهير معينين ومجالات معينة.

وقد ظهر بالفعل عدد من الشركات الناشئة المعتمدة على المعجبين بفرقة "بي تس إس" التي تتمتع بإقبال كبير على مستوى العالم.

وصناعة المعجبين المعروفة باسم "فان داستري" هي مصطلح جديد تم خلقه بالمزج بين كلمتي "فان" أي معجبون، و"إنداستري" أي صناعة، وهي صناعة تعتمد على ظاهرة "فاندوم".

وتعني ظاهرة "فاندوم" عادة ثقافة عند المعجبين بأشخاص معينين ومجالات معينة، ولكنها بالمعنى الضيق تشير إلى مجموعة من المعجبين بالمشاهير من المغنين والممثلين والرياضيين.

ويمكن القول إن فرقة "بي تي إس" الكورية تعد أفضل مثال بشأن التمتع بشعبية عالمية على أساس ظاهرة "فاندوم".

وقد تم تشكيل مفهوم صناعة المعجبين بناء على استهلاك الفاندوم الذي تعتمد قوته ليس على معايير الجودة والأسعار، بل على شعبية المشاهير.

ويتم استهلاك الفاندوم بأشكال مختلفة، إما من خلال شراء المنتجات ذات الصلة بالمشاهير، أو بممارسة أنشطة مختلفة عن طريق نوادي المعجبين ومنصات التواصل الاجتماعي، أو بمشاهدة حفلات المشاهير على الإنترنت.

وتشهد صناعة المعجبين ذات الصلة بكوريا الجنوبية ازدهارا كبيرا، ويرجع السبب في ذلك إلى تمتع أغاني الكيبوب بإقبال كبير في مختلف أنحاء العالم.

وطبقا لتقرير صادر عن المؤسسة الكورية للتبادل الدولي، بلغ عدد نوادي موجة الثقافة الكورية "هالليو" حوالي ألفي نادٍ في جميع أنحاء العالم حتى شهر سبتمبر من عام 2020، وتجاوز عدد محبي الثقافة الكورية 100 مليون شخص، وبلغ حجم السوق ذات الصلة 8 تريليونات وون.

وبالإضافة إلى ذلك، تجاوز عدد المشتركين في تطبيق "هوز فان" الخاص بالمعجبين، والذي أطلقته شركة "هان توه غلوبال" الكورية الناشئة في العام الماضي، 6 ملايين شخص، ويبلغ المتوسط الشهري لعدد مستخدمي التطبيق 2.5 مليون شخص.

وفي حقيقة الأمر، يعود نمو صناعة المعجبين إلى فرقة "بي تي إس"، لأنها استطاعت الدخول إلى مصاف نجوم العالم، وتنمو وتنتشر شعبيتها على مستوى العالم.

وقد كشفت شركة "بيلبورد" يوم الثلاثاء الماضي عن أن فرقة "بي تي إس" احتلت المرتبة الأولى في قائمة "بيلبورد" لأعظم 100 فنان، متغلبة على المطربة الأمريكية "أوليفيا رودريغو"، بعد أن تصدرت قائمة "بيلبورد هوت 100" بأغنيتها الجديدة "بيرميشن تو دانس".