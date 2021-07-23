25 مليون وحدة حجم مبيعات ألبومات الكيبوب في النصف الأول من هذا العام

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تجاوز حجم مبيعات ألبومات الكيبوب 25 مليون وحدة خلال النصف الأول من هذا العالم، مسجلا بذلك أعلى رقم منذ عام 2011.

وطبقا لتقرير صادر عن شركة "غاون" للقائمة الموسيقية، بلغ حجم مبيعات ألبومات الكيبوب 25 مليونا و976 ألفا و644 نسخة في النصف الأول من هذا العام، أي 65% من إجمالي حجم مبيعاتها في العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن عدد الألبومات التي تجاوز حجم مبيعاتها 100 ألف نسخة خلال النصف الأول من هذا العام، 51 ألبوما، بعد أن كان 29 ألبوما في العام الماضي.