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وكالة جي واي بي تطلق فرقة نسائية جديدة في العام القادم

#أخبار الساحة الفنية l 2021-07-20

من أغانى القمة


تخطط وكالة "جي واي بي" لإطلاق فرقة نسائية جديدة في العام القادم.

وستكون هذه الفرقة الأولى من نوعها التي تطلقها وكالة "جي واي بي" منذ إطلاق فرقة "إتزي" النسائية قبل 3 سنوات.

وبدأت الوكالة بيع طبعة محدودة لأول ألبوم للفرقة الجديدة يوم السادس عشر من يوليو ليستمر حتى الخامس والعشرين منه من أجل الحصول على دعم من الجمهور للفرقة الجديدة قبل إطلاقها في شهر فبراير من العام القادم.

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