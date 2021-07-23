المطربة هيولين تكشف عن أغنيتها الجديدة





كشفت المطربة "هيولين" عن أغنيتها الجديدة بعنوان "للعثور على سبب" يوم الخامس عشر من يوليو الجاري من خلال منافذ الموسيقى الكبرى.

وشارك كل من المطربين "ماد كلاون" و"كيم سنغ مين" في غناء أغنية المطربة "هيولين" الجديدة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها المطربة "هيولين" عن أغنية جديدة منذ أن أصدرت ألبوما بعنوان "قل اسمي" في شهر أغسطس من العام الماضي



