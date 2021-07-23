الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المطربة هيولين تكشف عن أغنيتها الجديدة

#أخبار الساحة الفنية l 2021-07-20

من أغانى القمة


كشفت المطربة "هيولين" عن أغنيتها الجديدة بعنوان "للعثور على سبب" يوم الخامس عشر من يوليو الجاري من خلال منافذ الموسيقى الكبرى.

وشارك كل من المطربين "ماد كلاون" و"كيم سنغ مين" في غناء أغنية المطربة "هيولين" الجديدة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها المطربة "هيولين" عن أغنية جديدة منذ أن أصدرت ألبوما بعنوان "قل اسمي" في شهر أغسطس من العام الماضي


قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;