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المطربة سون مي تصدر أغنية جديدة في أغسطس

#أخبار الساحة الفنية l 2021-07-20

من أغانى القمة

ⓒ MAKEUS

من المقرر أن تعود المطرب "سون مي" بالكشف عن أغنية جديدة يوم السادس من شهر أغسطس القادم.

وتم الإعلان عن عودتها وإصدار أغنية جديدة لها عبر قناتها الخاصة على التواصل الاجتماعي لكنه لم توضح المطربة تفاصيل عن أغنيتها الجديدة.

وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها المطربة "سون مي" عن أغنية جديدة منذ أن أصدرت أغنية بعنوان "ذيل" قبل 6 أشهر.

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