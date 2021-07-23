المطرب يي سونغ عضو فرقة سوبر جونير يجري لقاء مع معجبيه على الإنترنت

لي إيناس: صرتُ كورية أكثر
2021-07-23
#أخبار الساحة الفنية l 2021-07-20
سيجري المطرب "يي سونغ" عضو فرقة "سوبر جونير" لقاء مع معجبيه بطريقة افتراضية على الإنترنت في الساعة الخامس من مساء يوم الخامس والعشرين من يوليو الجاري.
وخلال هذا اللقاء، سيقوم "يي سونغ" بأداء الأغاني من ألبومه المنفرد الأخير بعنوان "ليلة جميلة" الذي تم الكشف عنه في شهر مايو الماضي.
2021-07-23
2021-07-06
2021-07-06
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