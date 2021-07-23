فرقة إن. فلاينغ تقيم حفلا غنائيا في يوليو

لي إيناس: صرتُ كورية أكثر
2021-07-23
#أخبار الساحة الفنية l 2021-07-20
من المقرر أن تقيم فرقة "إن.فلاينغ" الشبابية حفلها الغنائي الصيفي بعنوان "رجل على القمر" يوم الحادي والثلاثين من يوليو الجاري في قاعة "ييس 24" ، وسيتم بث هذا الحفل على الهواء مباشرة على الإنترنت"
وقد كشفت الفرقة عن أول ألبوم كامل لها بعنوان "رجل على القمر" يوم الرابع والعشرين من يونيو الماضي، وتقوم حاليا بالترويج لأغنية الألبوم الرئيسية "طلقات القمر".
2021-07-23
2021-07-06
2021-07-06
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