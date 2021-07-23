ظهور أغنية بيرميشن تو دانس لبي تي إس في المركز الأول على بيلبورد هوت 100

ⓒ Big Hit Music

تصدرت فرقة الكيبوب الشبابية "بي تي إس" قائمة الأغاني الفردية الرئيسية في جدول بيلبورد مرة أخرى، وكانت هذه المرة بأغنيتها الإنجليزية الثالثة "بيرميشن تو دانس".

وقالت "بيلبورد" يوم التاسع عشر من يوليو إن الأغنية ظهرت رسميا في المركز الأول على الجدول.

وأضافت أن الأغنية أكسبت الفرقة المركز الأول للمرة الخامسة في مسيرتها المهنية، وجعلتهم أول فرقة تحل محل نفسها في المركز الأول منذ "دريك" في عام 2018.

وقد ظهرت فرقة "بي تي إس" سابقا على قمة مخطط "هوت 100" بأغاني: "ديناميت" و"سافيدج لاف" و"لايف غوز أون" و"باتر"، وبقيت على رأس القائمة لمدة سبعة أسابيع متتالية مع أغنية "باتر"، قبل حضور أغنية "بيرميشن تو دانس".

وقالت بيلبورد إن الأغنية الأخيرة حققت 15 مليونا و900 ألف مرة بث في الولايات المتحدة، وباعت 140 ألفا و100 تنزيل في الأسبوع المنتهي يوم 15 يوليو.