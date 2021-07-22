الرياضات الكروية للسيدات : الفرق القوية من المنتخب الكوري

لي إيناس: صرتُ كورية أكثر
2021-07-23
تأهلت فرق كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة الكورية للسيدات للمشاركة في أولمبياد طوكيو لعام 2020. يشار إلى أن فريق كرة اليد الكوري للسيدات فاز بميدالية فضية في أولمبياد أثينا لعام 2004 بحيث تم إنتاج فيلم حوله بعنوان "أفضل لحظة في حياتنا" ليَلْقَى رواجًا كبيرا بين المشاهدين الكوريين.
كما فاز فريق كرة السلة الكوري للسيدات بميدالية أولمبية فضية في عام 1984 بينما يستهدف فريق الكرة الطائرة للسيدات إلى نيل ميدالية اعتمادا على اللاعبة المشهورة عالميا "كيم يون كيونغ". ومن الملاحظ أن فريق كرة اليد الكوري للسيدات قد نجح في المشاركة في الأولمبياد للمرة العاشرة على التوالي. بحيث ظل الفريق الكوري قويا في الأولمبياد بحيث فاز بميدالية ذهبية في كل من أولمبياد سيول لعام 1988، وأولمبياد برشلونة لعام 1992. وبعد ذلك فاز بميدالية فضية في كل من أولمبياد أتلانتا لعام 1996، وأولمبياد سيدني لعام 2000، وأولمبياد أثينا لعام 2004 مما أسعد المواطنين الكوريين كثيرا. ولكن لم يفز بعد ذلك بأي ميدالية أولمبية مما أدى بشكل طبيعي إلى انخفاض اهتمام الكوريين به. ولم يتجاوز المباريات التمهيدية حسب المجموعات خلال أولمبياد ريو لعام 2016. ولكنه احتل المركز الأول في المباريات التمهيدية الآسيوية في شهر سبتمبر في عام 2019 بعد تحقيق 5 انتصارات جميعا وليتأهل للمشاركة في أولمبياد طوكيو. بهذا، أصبح فريق كرة اليد الكوري للسيدات أول فريق نجح في المشاركة في الأولمبياد للمرة العاشرة على التوالي من بين جميع فرق كرة اليد للرجال والسيدات. يقال إن الفريق الكوري تدرَّب لفترة طويلة ومحظوظ أيضا في تشكيل المجموعات مما يزيد من احتمال الحصول على نتائج جيدة في الأولمبياد القادمة.
بالنسبة لفريق كرة السلة الكوري للسيدات، تولَّتْ المدربة الرئيسية "جون جو وان 전주원 " قيادته. تجدر الإشارة إلى أن المديرة جون تُعَدُّ أول إمراة كورية تتولى منصب المدرب الرئيسي في تاريخ الرياضات الكروية الكورية. في أولمبياد سيدني لعام 2000 ساهمت جون بصفتها مدربة غير رئيسية في احتلال الفريق الكوري المركز الرابع، واستِفَادةً من تجربتها نتوقع أن يحقق الفريق الكوري نتائج جيدة في الأولمبياد القادمة. ويُذكَر أن فريق كرة السلة الكوري للسيدات يشارك في الأولمبياد لأول مرة منذ ثلاثة عشر عاما ويُتَوَقَّع أن تعتمد نتائجه على القدرة على التنظيم بقيادة اللاعبة بارك جي صو.
أما في مجال الكرة الطائرة للسيدات فيهدف الفريق الكوري إلى إحراز نتائج جيدة. في الحقيقة فاز فريق الكرة الطائرة للسيدات بأول ميدالية أولمبية في تاريخ الرياضات الكروية الجماعية في أولمبياد مونتريال لعام 1976 مما يثبت قدرة الفريق الكوري للسيدات. بالإضافة إلى ذلك تلعب إمبراطورية الكرة الطائرة "كيم يون كيونغ" في الفريق الكوري بحيث تم اختيارها كحاملة للعلم الكوري في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو. بالفعل أنجزت كيم بصفتها لاعبة كرة طائرة كل شيء تقريبًا باستثناء ميدالية أولمبية مما سيدفعها إلى بذل أقصى الجهود لتحقيق نتائج جيدة. محمد: في الحقيقة، حتى العام الماضي كان هناك احتمال كبير أن يفوز الفريق الكوري بميدالية في أولمبياد طوكيو إلا أن الشقيقتين التوأم "لي دا يونغ، ولي جاي يونغ" اللتين كانَتَا تلعبان في الدوري صانعة ألعاب، ولاعبة يسار اِضْطُرَّتَا إلى مغادرة الفريق بسبب حادث مؤسف. كما لم تنضم إلى الفريق لاعبة اليسار الماهرة "كانغ صو هوي" بسبب معاناتها من الإصابة. ولهذا يقال إن مستوى هذا الفريق منخفض كثيرا بالمقارنة مع مستوى الفريق الكوري في وقت أولمبياد ريو. ولهذا فإن الفريق الكوري واللاعبة كيم يون كيونغ أيضا يستهدفون تجاوز الدوري حسب المجموعات أولا. من المقرر أن تُقام مباراتان شبه نهائية ونهائية في الكرة الطائرة للسيدات في آخر أيام أولمبياد طوكيو الذي سيصادف الثامن من شهر أغسطس القادم.
2021-07-23
2021-07-06
2021-07-06
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