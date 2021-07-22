الرياضات الكروية للسيدات : الفرق القوية من المنتخب الكوري

كما فاز فريق كرة السلة الكوري للسيدات بميدالية أولمبية فضية في عام 1984 بينما يستهدف فريق الكرة الطائرة للسيدات إلى نيل ميدالية اعتمادا على اللاعبة المشهورة عالميا "كيم يون كيونغ". ومن الملاحظ أن فريق كرة اليد الكوري للسيدات قد نجح في المشاركة في الأولمبياد للمرة العاشرة على التوالي. بحيث ظل الفريق الكوري قويا في الأولمبياد بحيث فاز بميدالية ذهبية في كل من أولمبياد سيول لعام 1988، وأولمبياد برشلونة لعام 1992. وبعد ذلك فاز بميدالية فضية في كل من أولمبياد أتلانتا لعام 1996، وأولمبياد سيدني لعام 2000، وأولمبياد أثينا لعام 2004 مما أسعد المواطنين الكوريين كثيرا. ولكن لم يفز بعد ذلك بأي ميدالية أولمبية مما أدى بشكل طبيعي إلى انخفاض اهتمام الكوريين به. ولم يتجاوز المباريات التمهيدية حسب المجموعات خلال أولمبياد ريو لعام 2016. ولكنه احتل المركز الأول في المباريات التمهيدية الآسيوية في شهر سبتمبر في عام 2019 بعد تحقيق 5 انتصارات جميعا وليتأهل للمشاركة في أولمبياد طوكيو. بهذا، أصبح فريق كرة اليد الكوري للسيدات أول فريق نجح في المشاركة في الأولمبياد للمرة العاشرة على التوالي من بين جميع فرق كرة اليد للرجال والسيدات. يقال إن الفريق الكوري تدرَّب لفترة طويلة ومحظوظ أيضا في تشكيل المجموعات مما يزيد من احتمال الحصول على نتائج جيدة في الأولمبياد القادمة.