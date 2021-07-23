إفتتاح متحف خاص بتاريخ الطهي الكوري

ⓒ Museum Of Culinary Art

افتُتح مؤخرا متحف الطهي الكوري الذي يمكن فيه التعرف على التاريخ الكوري الخاص لطهي الأطعمة الغربية لأول مرة في مدينة أنصونغ بمقاطعة كيونغ كي. وتم فيه ترتيب تطورات التاريخ الكوري في مجال طهي الأطعمة الغربية بحيث يضم عددًا من الأجنحة الخاصة حسب الأزمنة والموضوعات والشخصيات.

ومن المتوقع أن يساعد المتحف المراهقين الذين يحلمون بالعمل في مجال الطهي على وضع رؤاهم، ويوفر مشاعر الفَخر والاعتزاز للمُشتَغِلين في صناعة الطهي إلى جانب تقريب المسافة بين الناس العاديين وعالم الطهي. كما يقوم المتحف بتسجيل وتذكير إنجازات الطهاة الذين ساهموا في تقدم صناعة الطهي في البلاد.

يُذكَر أن إدارة المتحف تخطط لافتتاح وإدارة أكاديمية خاصة للطهي في المستقبل القريب.