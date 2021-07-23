إطلاق فريق ثقافي دولي لمساعدة الطلاب الأجانب

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أقامت اللجنة الكورية لتنمية التبادلات الثقافية الدولية مراسم خاصة لإطلاق الفريق الثقافي الدولي "اوركي 아우르기(Outlookie)لعام 2021" مؤخرا في غابة "قاعة داموكجوك다목적" في جزيرة نودل노들 بسيول مع الالتزام بالتدابير الاحترازات الخاصة بمكافحة جائحة كورونا. وكان قد بدأ تكوين الفريق في عام ألفين وخمسة عشر ليشارك فيه أكثر من خمسمائة وستين طالبا أجنبيا مقيما في كوريا. وتحت شعار "النظر إلى عالم أوسع معا" ظل أعضاء الفريق يلعبون دورا مهما في مساعدة الطلاب الأجانب على التكيف مع المجتمع الكوري. وبدءا من هذا العام ستتطور أعمال أعضاء الفريق ليقوموا بدور السفراء الفخريين للثقافة الكورية. ومن المتوقع أيضا أن تتاح لهم فرصة المشاركة في مختلف البرامج التدريبية حتى يساهموا في نشر التأثير الجيد على المجتمع الكوري.

وفي مراسم انطلاق الفريق، تم منح شهادات تعيين سفراء الثقافة وتنظيم مختلف البرامج الرامية إلى تعزيز روح فريقهم. حيث أطلق الأعضاء الجدد هتافات سعيدة عندما شاهدوا عددًا من العروض الثقافية الكورية بما في ذلك رقصة "تايكوان태권" ورقصة الأقنعة. وقد شارك في المراسم الإذاعيُّ الفرنسي "بابيانغ 파비앙 " الذي كان لاعبا في المنتخب الفرنسي لرياضة تايكوندو كمُشْرِفٍ فخري. وتحدث أمامَ الأعضاء الجدد عن تجربة تكيُّفه مع المجتمع الكوري مما أثار تعاطفا كبيرا منهم. واختير خمسة وثمانون طالبًا أجنبيا ليكونوا ضمن فريق " اوركي" لعام ألفين وواحد وعشرين.

ومن المتوقع أن يتم تقسيمهم إلى خمس مجموعات، بحيث سيتعلمون رقصات الكي بوب، وتايكوان، والأقنعة، واللعبة الكورية التقليدية "سامول نوري"، والمسرحية الموسيقية غير الشفوية "نانتا". وبعد ذلك سيشاركون في ورش عمل خاصة لتعزيز قدرتهم على التخطيط الثقافي، ثم يقومون بأنشطة الخدمات من العروض الثقافية حتى نهاية هذا العام اعتمادا على ما سيخططون له بأنفسهم وأعرب العضو الجديد "عزيمة" وهو طالب من أوزبكستان عن سعادته بالمشاركة في الفريق قائلا إنه كان يأسف لعدم ممارسة الحياة المدرسية بشكل كاف بسبب تفشي جائحة كورونا، إلا أنه يتمنى الاندماج في المجتمع الكوري بشكل أعمق من خلال ممارسة الأنشطة ضمن فريق "اوركي".