إنخفاض معدل توظيف النساء المتزوجات

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جاء تحليل يفيد بأن إعادة حصول المرأة الكورية المتزوجة على فرصة عمل تستغرق واحدا وعشرين عاما بالمتوسط. وصرح بذلك المعهد الكوري للأبحاث الاقتصادية في تقرير أصدره يوم الثلاثاء الماضي بعنوان" تحليل التغيُّرات في النشاط الاقتصادي للمرأة المتزوجة وانعكاساتها".

يُذْكَر أن المعهد أعدَّ تقريرًا من خلال تحليل التغيرات في نِسَبِ توظيف النساء الكوريات خلال الفترة ما بين عامي ألفين وتسعة وألفين وتسعة عشر. ووفقا لما جاء في التقرير، انخفض معدل توظيف النساء المتزوجات حسب الأساس السنوي للزواج بشكل حاد مع الزواج ثم ارتفع مرة أخرى. ولكن بالنسبة للرجال، ارتفع معدل التوظيف بعد الزواج بشكل طفيف ثم لم يكن هناك تغيير كبير، مما يدل على وجود اتجاه مختلف بين الجنسين. وبالنسبة للمتزوجات، كان معدل التوظيف وقت الزواج حوالي ثمانية وستين بالمائة، لكن المعدل انخفض إلى حوالي ستة وخمسين بالمائة في السنة الأولى للزواج، وهو أدنى معدل عند حوالي أربعين بالمائة في السنة الخامسة للزواج، ثم ارتفع معدل التوظيف تدريجيا من السنة السادسة للزواج.

وبناء على ذلك، تم اكتشاف أن استعادة معدل التوظيف وقت الزواج يستغرق حوالي واحدا وعشرين عاما بعد الزواج مع مراعاة العاطلات عن العمل وقت الزواج أو النساء اللائي لم يعدن الحصول على العمل بعد الزواج معا. وسجَّل معدل توظيف النساء المتزوجات زيادة مُطَّرِدَة حيث ارتفع من تسعة وأربعين بالمائة في عام ألفين وتسعة إلى ثمانية وخمسين بالمائة في عام ألفين وتسعة عشر. ومع ذلك ، في عام ألفين وتسعة عشر بلغ معدل التوظيف بين النساء غير المتزوجات إثنين وسبعين بالمائة مما يشير إلى وجود فجوة تبلغ حوالي أربع عشرة نقطة مئوية بين الفئتين.