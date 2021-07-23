رواج شعبية الطعام الصيني ماراتنج وسط الشباب الكوري

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هناك طعام أصبح شائعًا جدًا بين الشباب في كوريا منذ السنوات الأخيرة. ويتكون هذا الطبق من توابل من منطقة سيتشوان في الصين، ويعني اسم الطبق أنه حار بدرجة كافية لشل اللسان. ويطلق على هذا الطعام الصيني اسم "ماراتنج". وتَظهر متاجر "ماراتانج" في كل زقاق منذ عدة سنوات حيث يخفف المزيد من الشباب من إجهادهم عن طريق تناول الطعام الحار الذي يَشل ألسنتهم. وقد أصبحت متاجر ماراتانج التي كان من الممكن العثور عليها في الحي الصيني في الماضي شائعة الآن في معظم المناطق التجارية الرئيسية. وفي الواقع، زاد عدد علامات امتياز ماراتانج، التي كانت 4 فقط في عام 2018، إالى أكثر من 8 مرات حوالى 30 هذا العام. وأصبح طعام "ماراتنج"، وهو حار ومحفز بمجرد النظر إليه، رمزًا للشباب جنبًا إلى جنب مع طوك بوكي حارة ونودلز كوري حار بنكهة الدجاج الحار. ويقول عشاق الماراتانج، "بعد تناول وعاء من الماراتانج الأحمر، أشعر وكأن حتى الغضب والجروح المريرة في قلبي مشلولة."

يذكر أن الماراتانج وهو طعام رخيص للغاية و ودود في الصين. نشأ في مقاطعة سيتشوان، التي تتمتع بمناخ رطب، ولكن منذ التسعينيات، انتشر في جميع أنحاء الصين. ووفقًا لإحدى الدراسات، بغض النظر عن المنطقة، زاد عدد المتاجر التي تبيع الماراتانج بسرعة في المناطق التي يوجد بها عدد كبير من الشباب. وتمكن الشباب الذين يعانون من ظروف اقتصادية سيئة من ملء بطونهم بماراتانج رخيص. علاوة على ذلك، يقال إن الصينيين يعتقدون أن تناول الطعام الحار وتقاسم المعاناة معًا سيعزز العلاقة. ولهذا السبب، رسخ متجر ماراتانج نفسه بشكل طبيعي كمساحة لجيل الشباب الصيني للتبادل.

وبالنظر الى ما الذي جعل الماراتانج يحظى بشعبية كبيرة في كوريا؟ يمكن القول أن السبب الرئيسي لموجة الماراتانج في كوريا هو أن عدد الصينيين الذين يقيمون في كوريا قد زاد كثيرًا. حيث شكل عدد الصينيين المقيمين في كوريا في عام 2019 ما نسبته 43.6٪ من إجمالي عدد الأجانب المقيمين في كوريا، بزيادة أكثر من 58٪ عن عام 2010. واعتبارًا من عام 2019، كان هناك 70,378 طالبًا صينيًا يقيمون في كوريا. وهذا هو السبب الذي جعل ماراتانج الطعام الصيني يتغلغل ببطء في المجتمع الكوري.

وفي هذا الصدد، حللت إحدى وسائل الإعلام الصينية، تحت عنوان "يبدو أن طبقًا مختلفًا من الحساء الأحمر قد نال إعجاب الكوريين الذين يحبون أطباق الحساء الحارة مثل حساء السجق الحار (Budaejjigae) وحساء الكيمتشي". ومن ناحية أخرى، هناك أيضًا تحليل مفاده أن الماراتانج هو "منتج مخصص للعملاء" يفضله جيل الشباب الكوري هذه الأيام. وعلى سبيل المثال، يمكن القول بأن شطيرة صب واي هي منتج تمثيلي مخصص للمستهلك. بمعنى آخر، عندما نأكل شطيرة، يمكن أن تظهر تركيبات عديدة اعتمادًا على كيفية اختيارنا للمكونات مثل الخبز والجبن والصلصة والخضراوات. وبالمثل، عند تناول الماراتانج، يمكن للمستهلكين اختيار العديد من المكونات التي يريدونها من بين عشرات المكونات مثل اللحوم والمأكولات البحرية والخضروات، ويمكنهم أيضا التحكم في مستوى التوابل. ومن المعروف جيدا فإن ثلاجة bespoke، التي أطلقتها شركة Samsung Electronics للمستهلكين الشباب، تأتي في 22 ألف مجموعة اعتمادًا على عدد الأبواب واللون، واختيار المواد. ويجد الجيل الأكبر سنًا طريقة الترتيب هذه مرهقة وصعبة، لكن جيل الشباب يستمتعون بعملية تعكس أذواقهم وتفردهم. لذلك فإن سر شعبية الماراتانج لدى جيل الشباب في كوريا هو أنه غذاء يتم تحضيره بطرق مختلفة وفقًا لأذواق المستهلكين.