انتاج جديد لأغنية التشجيع أريرانج احتفالًا بـ أولمبياد طوكيو وأولمبياد المعاقين

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أصدرت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة المصدر الصوتي لأغنية التشجيع "2021 Arirang التي تم إنتاجها حديثًا مع لجنة حقوق الطبع والنشر الكورية احتفالًا بـ "أولمبياد طوكيو 2020 وأولمبياد المعاقين" في يوم التاسع عشر. تم إنتاج أغنية التشجيع الجديدة "أريرانج 2021" من خلال إعادة ترتيب وإعادة كتابة أغنية "Gyeonggi-do Arirang" التي انتهت فترة حماية حقوق النشر الخاصة بها على شكل أغنية مبهجة. وتم غناء أغنية التشجيع الجديدة من قبل Yoon Do-hyeon من فرقةYB ، الذي أشاع أغنية التشجيع "Oh Pilseung Korea" خلال كأس العالم لكرة القدم 2002.

الجدير بالذكر أن مصدر الصوت "أريرانج 2021" يمكن استخدامه بحرية من قبل أي شخص. وذلك لأن منتجي الموسيقى قد تبرعوا بحقوق التأليف والنشر والحقوق المجاورة للدولة من أجل المشاركة في نشر ثقافة التبرع بحق المؤلف. وحتى الآن، تم التبرع بإجمالي 10,367 أغنية للدولة، بدءًا من التبرع بـ "النشيد الوطني" من قبل عائلة الملحن " أن ايك تي Ahn Eak-tai" في عام 2005. فيمكن لجميع المواطنين استخدام أي عمل تم التبرع بحقوق نشره للدولة. وسوف يتم توزيع "2021 Arirang" من خلال موقع الويب الخاص بلجنة حقوق الطبع والنشر بالإضافة إلى منصات الاستماع للموسيقى في كوريا مثل melon وgenie. وكل من تشغيل الموسيقى وتنزيلها مجانيان. بمجرد إصدار الأغنية، التي كانت مثيرة وجيدة للغاية. لذلك يعتقد الكثير أن أغنية التشجيع التي يغنيها كل الناس بصوت واحد ستكون أكبر قوة للاعبين المشاركين في المنافسة العالمية.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول في وزارة الثقافة والرياضة والسياحة: "نأمل أن يتمكن أي شخص من استخدام الموسيقى بحرية لدعم وتشجيع الرياضيين الكوريين خلال هذا الوقت الصعب والمرهق بسبب COVID-19.