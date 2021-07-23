بلدية سيول تدشن فعاليات معرض مايس الأفتراضي

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تشهد منصة "سيول الافتراضية" الخاصة للفعاليات ثلاثية الأبعاد التي تم تشكيلها باستخدام قصر "تشانغ دوك" وجزيرة "سيبيت세빛" و"ساحة دونغ ديه مون للتصميم" وغيرها من المعالم في سيول إقامة سلسلة من الأحداث الدولية الكبيرة. وكانت قد صرحت بلدية سيول وصندوق سيول للسياحة بأنها تنظم " العرض الافتراضي للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض أو مايس MICE باختصار لعام ألفين وواحد وعشرين من خلال دعوة واحد وثمانين مسؤولا في مجال السياحة الخاصة لاجتماعات الشركات والحوافز من ثمان دول خلال أمس واليوم. ويستهدف هذا العرض إتاحة فرصة لبناء شبكة بين المسؤولين في صناعة مايس والمشترين الأجانب حيث يشارك فيه ست وعشرون شركة عضو كورية لاتحاد سيول لمايس وإحدى وثمانين شركة أجنبية ذات الصلة من الخارج.

على هامش العرض تم إعداد برنامج يمكن من خلاله معايشة سيول عبر الإنترنت بحيث تم إنتاج فيديو باستخدام الواقع المعزز بثلاثمائة وستين درجة يصور تسعة وأربعين معلما في سيول بما فيها فنادق شهيرة ومراكز مؤتمرات حتى يشعر المشترون الأجانب بسيول بصورة حية. وبدءا من اليوم وإلى الأول من الشهر القادم، يقام المؤتمر العالمي السادس والستين للرابطة الدولية لطلاب الصيدلة عبر منصة سيول الافتراضية ليصبح أول مؤتمر دولي خاص يقام في المنصة. وهو مؤتمر عالمي تنظمه الرابطة الدولية التي تضم حوالي خمسمائة ألف طالب في الصيدلة في اثنتين وتسعين دولة. ويتم عقد المؤتمر بالتزامن عبر منصة سيول الافتراضية ومنصة زوم من جامعة دونغ كوك.

في هذا السياق، قالت مديرة سياسة السياحة في بلدية سيول "جو مي صوك 조미숙 " إنه بالرغم من انكماش صناعة مايس بسبب طول أمد جائحة كورونا إلا أنها تعمل جاهدة على التعريف بمستوى صناعة مايس في سيول استفادة من تقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونقاط سيول الجذابة.