إنطلاق تسيير سيارات ذاتية القيادة في وسط العاصمة سيول

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من المتوقع أن يتم تسير سيارات ذاتية القيادة في وسط العاصمة سيول بدءا من شهر أكتوبر القادم. بهذا سيكون بإمكان مواطني سيول اختيار وطلب سيارة يريدونها والتمتع بمشاهدة الفيديوهات أو ممارسة الألعاب الكمبيوترية أو القيام بأعمال في داخل السيارة. من المتوقع أن تسير الدفعة الأولى من السيارات ذاتية القيادة على مسافة واحد وثلاثين كيلومترا في منطقة سانغ ام دي إم سي 상암DMC وحديقتي نوول وهانول노을·하늘 وجدول "نانجي" المائي ومنطقة حديقة نهر هان وغيرها.

وكانت بلدية سيول قد صرحت مؤخرا بأنها ستجمع الوكالات الراغبة في تشغيل السيارات ذاتية القيادة التجارية بدءا من نهاية هذا الشهر. وبدءا من أول من أمس تم تنفيذ "مرسوم بلدية سيول بشأن تشغيل ودعم المناطق الخاصة لتجربة السيارات ذاتية القيادة"، بحيث تم وضع الأساس القانوني لقيادة السيارة ذاتية القيادة في منطقة سانغ آم.

ومن المتوقع أن تشهد المنطقة أنواعا مختلفة من وسائل النقل العام التي تستخدم تقنية القيادة الذاتية. وتخطط البلدية لبناء منصة تَنَقُّل يمكنها فحص واستدعاء جميع السيارات ذاتية القيادة في المنطقة في الوقت الفعلي باستخدام تطبيق متنقل من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص. ومن المتوقع أيضا أن تظهر حافلة ذاتية القيادة أيضا تسير في المنطقة. وتخطط البلدية لتوسيع نطاق أعمال القيادة الذاتية لتشمل "خدمة متخصصة للضعفاء مروريا" والتي يمكن أن تستوعب كرسيا متحركا في السيارة أو "خدمة نقل البضائع بالسيارة الذاتية" التي تقوم بتوصيل البضائع الثقيلة والمواد المشتراة من السوبر ماركت إلى البيوت.