إقامة المهرجان الـ10 للأفلام العربية بدءا من اليوم 2 في سبمتبر في البلاد





صرحت الجمعية الكورية العربية بأنها قد غيّرت موعد المهرجان الـ10 للأفلام العربية لتقيمه من اليوم الـ2 إلى اليوم الـ5 في شهر سبتمبر القادم في دار "آرت هاوس ممو" بسيول.

كان من المتوقع أن تقيم مهرجان هذا العام من اليوم الـ22 إلى اليوم الـ25 من هذا الشهر إلا أنها قررت تغيير موعد المهرجان إلى بداية شهر سبتمبر القادم بسبب إعادة انتشار فيروس كورونا في منطقة العاصمة الكبيرة وتطبيق المستوى الرابع من نظام التباعد الاجتماعي عليها.

يمثل المهرجان الذي يمكن فيه مشاهدة مختلف الألوان الثقافية والحياة في البلدان العربية المهرجان الكوري الوحيد الخاص لعرض الأفلام العربية بحيث كان المشاهدون الكوريون يستمتعون بمشاهدة مختلف أنواع الأفلام العربية التي لا يتم عرضها في البلاد إلا قليلا.

من المقرر أن يتم في المهرجان القادم عرض ثمانية أفلام جديدة أو مهمة تم إنتاجها في عشر دول عربية بما فيها فيلم الافتتاح " الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية العالمية "كوثر بن هنية".

تجدر الإشارة إلى أن هذا الفيلم افتتح لأول مرة في مجال المنافسة ضمن مهرجان البندقية السينمائي لعام ألفين وعشرين بحيث فاز بجائزتين بما فيها جائزة أفضل ممثل.

كما تم ترشيح الفيلم لجائزة أفضل فيلم أجنبي في مهرجان الأوسكار لعام ألفين وواحد وعشرين.

تناول الفيلم قصة مهاجر سوري غادر بلده هربا من الحرب إلى لبنان على أمل السفر منه إلى أوروبا حيث تعيش فتاة هي حب حياته، وفي سبيل ذلك يقبل أن يرسم له أحد أشهر الفنانين المعاصرين وشما على ظهره ليتحول جسده إلى تحفة فنية، لكنه يدرك بعد ذلك أنه فقد حريته من جديد بسبب القرار الذي اتخذه.