جيجو تعمل إلى تعزيز التبادلات مع المدن العربية

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صرحت إدارة مقاطعة جيجو مؤخرا بأنها تُجري حاليا تفاوض عمل مع الجمعية الكورية العربية حول طرق التبادلات الفعلية.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ المقاطعة " وان هي ريونغ " أعرب عن تطلعاته إلى السلام الدائم والازدهار في منطقة الشرق الأوسط في مراسم خاصة للدعوة إلى السلام حضرها عدد من السفراء العرب في البلاد يوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي خلال فترة منتدى جيجو السادس عشر.

تماشيا مع ذلك تخطط إدارة المقاطعة لتعزيز الشراكة مع الجمعية الكورية العربية في تعزيز الصداقة بين كوريا والدول العربية من جهة، وتعمل جاهدة على تفعيل التبادلات من خلال تعزيز التضامن والتعاون مع مختلف المدن العربية من جهة أخرى.

كما تواصل إجراء تفاوض عمل مع الجمعية حول طرق مشاركة المقاطعة في تعزيز الصداقة بين الطرفين وتنوي أن تطلب من الشركات العاملة في الجزيرة المشاركة الفعالة في مختلف المشروعات ذات الصلة بما فيها مسابقة لجمع الأفكار حول إنشاء الشركات الناشئة الكورية العربية تنظمها الجمعية الكورية العربية.

وتخطط ايضا لإدراج محاضرات خاصة بعنوان" التعرف على الثقافة العربية بشكل صحيح" في دورات تدريبية ينظمها مركز تنمية الموارد البشرية بمشاركة سكان المقاطعة، وبرنامج بناء القدرات الدولية الذي يشارك الطلاب المراهقون فيه.

علاوة على ذلك تنوي دعوة عدد من الشخصيات العربية البارزة المقيمة في كوريا بمن فيهم السفراء العرب إلى المقاطعة في النصف الثاني من هذا العام من أجل مناقشة سبل التبادلات في مجال الطب والسياحة ارتباطا بطبيعتها.

وتخطط لجمع آراء المنظمات والجمعيات والشركات ذات الصلة في كل مجال وتعكسها على خطط عمل محددة للتبادلات مع المدن العربية.

وقال كو تشون هوا مدير قسم التعاون الثقافي والرياضي والخارجي إن المقاطعة ستوفر من خلال أنشطة التبادل مع المدن العربية فرصة لتزويد المواطنين والطلاب بالمنظور الصحيح عن الثقافة العربية.