بنك التصدير والاستيراد الكوري يساعد تونس في بناء نظام لمعلومات الآراضي

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قال البنك الكوري للتصدير والاستيراد مؤخرا إنه وقع اتفاقية منحة قرض خاصة لدعم صندوق التعاون الاقتصادي الخارجي بقيمة ستين مليون دولار لمشروع بناء نظام معلومات الأراضي في تونس.

وقَّع على الاتفاقية الـ14 من هذا الشهر وعن بُعد، كلٌ من محافظ البنك "بانغ مون كيو" ووزير المالية التونسي "علي الكعلي".

يُشار إلى أن صندوق التعاون الاقتصادي الخارجي مخصص للمساعدات الاقتصادية للحكومة الكورية للدول النامية بحيث يقدم القروض طويلة الأجل منخفضة الفائدة لدعم التنمية الصناعية والاستقرار الاقتصادي في البلدان النامية.

من المتوقع أن يستخدم هذا التمويل في عملية حوسبة كمية كبيرة من البيانات المتعلقة بالأراضي في تونس، وتطوير نظام متكامل لإدارة معلومات الأراضي يتضمن المعلومات الجغرافية وإدارة المسح.