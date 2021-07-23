عمدة بوسان يلتقي بالسفير الإماراتي لدى كوريا

ⓒ Busan Metropolitan City

قال عمدة مدينة بوسان ثاني أكبر المدن الكورية "بارك هيونغ جون" إنه التقى التاسع من هذا الشهر بالسفير الإماراتي في كوريا "عبد الله سيف النعيمي".

عندما التقى عمدة بوسان بالسفير الإماراتي أعرب عن الشكر على زيارته إلى بوسان وتبادل معه الآراء حول "هايبرلوب" والتي سيتم عرضها في الجلسة الأولى لمعرض إكسبو دبي 2020 الذي من المقرر عقده في شهر نوفمبر القادم.

وعلى وجه الخصوص، قال العمدة بارك إن تطبيق" الهايبرلوب" الذي يربط أبوظبي ودبي بالحياة الواقعية من خلال البحث والتوضيح الاستباقي متقدم للغاية.

وأضاف أن بوسان تخطط لبناء " اوربان لوب أي حلقة حَضَرِيَّة" لأول مرة في شرق آسيا تماشيا مع معرض إكسبو بوسان لعام ألفين وثلاثين التي تسعى المدينة الكورية حاليا إلى استضافته، مشيراً إلى إمكانية التعاون مع الإمارات العربية المتحدة.

وقال السفير الإمارتي إن "هايبرلوب" التي سيتم عرضها في إكسبو دبي هي تقنية صديقة للبيئة يمكنها توفير الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، مضيفا أنه إذا كان هناك مجال للتعاون مع بوسان فيما يتعلق بهايبرلوب، فسوف يتعاون الجانب الإماراتي معه بنشاط.

كما أشار بارك إلى "متحف لوفر أبوظبي للفنون"، الذي تم افتتاحه في عام 2017، وقال إن بوسان تبذل جهودًا كبيرة لجذب متاحف فنية عالمية المستوى إلى بوسان.

بالإضافة إلى ذلك تبادل الجانبان الآراء حول ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مثل محطات الطاقة النووية والمزارع الذكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحلية مياه البحر وفتح رحلات مباشرة بين بوسان والإمارات.