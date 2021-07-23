الجمباز والسباحة: الفريق القوي في المنتخب الكوري

من ناحية أخرى، هناك 49 ميدالية ذهبية في رياضة السباحة الأولمبية. يذكر أن عدد الميداليات الذهبية الممنوحة في مجال السباحة خلال أولمبياد طوكيو زاد بـ3 ميداليات مقارنة مع أولمبياد ريو لعام 2016 ليتغلب على رياضة ألعاب القوى التي تضم ثماني وأربعين ميدالية ذهبية لتصبح أكثر الرياضات من حيث عدد الميداليات الذهبية. وبالرغم من ذلك فإن فريق السباحة الكوري ليس لديه احتمال كبير أن يفوز بميدالية في أولمبياد طوكيو. وبلغ عدد الميداليات الأولمبية التي فاز بها فريق السباحة الكوري حتى الآن أربع 4 ميداليات فقط، وهي ميدالية ذهبية وثلاث 3 ميداليات فضية. وفاز بجميعها اللاعب "بارك تيه هوان". ستشارك اللاعبة "كيم صو يونغ" واللاعب "هوانغ صون او" في مجال سباق السباحة، بينما تشارك اللاعبة "او ها رام" في مجال سباق الغطس ليحصلوا على ميداليات أولمبية. الجدير بالذكر أن اللاعبة كيم كانت تتمكن من المشاركة في كل من 100 متر حرة و200 متر حرة و100 متر ظهر في أولمبياد طوكيو إلا أنها قررت التركيز على 200 متر فردي متنوع للحصول على ميدالية بعد أن تنازلت عن المشاركة في بقية أنواع السباحة. وبلغ أفضل رقم قياسي شخصي لها في 200 متر فردي متنوع دقيقتان وثماني8 ثوان وأربع وثلاثون جزءًا من الثانية. وإذا حققت هذا التسجيل مرة أخرى سيكفي الأمر لحصولها على ميدالية أولمبية.