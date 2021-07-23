الجمباز والسباحة: الفريق القوي في المنتخب الكوري

لي إيناس: صرتُ كورية أكثر
2021-07-23
أخيرا يُفْتَتَحُ اليوم أولمبياد طوكيو لعام 2020. هناك الكثير من الميداليات الأولمبية في رياضتي الجمباز والسباحة إلا أنه لا يُسمح إلا قليل منها للمنتخب الكوري. في رياضة الجمباز تُمنَح 18 ميدالية ذهبية، وهي 8 ميداليات في الجمباز الفني للرجال، و6 ميداليات في الجمباز الفني للسيدات، وميداليتان في كل من الجمبازين الإيقاعي والبهلواني. فاز الفريق الكوري بميدالية ذهبية، و4 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية في الأولمبياد حتى الآن. في مسابقات الجمباز الجماعية لأولمبياد طوكيو يشارك 12 منتخبا وطنيا لكل من الرجال والسيدات بناءً على ترتيب نتائج البطولات العالمية ذات الصة. احتل الفريق الكوري للرجال المركز الـ9 في بطولة الجمباز العالمية لعام 2019 ليتأهل للمشاركة في أولمبياد طوكيو. بهذا ظل الفريق الكوري يشارك في الأولمبياد للمرة الـ8 على التوالي منذ أولمبياد برشلونة لعام 1992. في المسابقات الجماعية من المتوقع أن يتنافس الفريقان الصيني والياباني للرجال في الحصول على ميدالية ذهبية، بينما من المتوقع أن يكون الفريق الأمريكي للسيدات قويا.
ويتكون الفريق الكوري الخاص للمسابقات الجماعية الأولمبية من أربعة لاعبين وهم "ليو سونغ هيون، لي جون هو، وكيم هان صول، ويانغ هاك سون". تجدر الإشارة إلى أن اللاعب الأخير "يانغ" يُعْتَبَر من أبرز لاعبي الجمباز الكوريين لدرجة أنه سُمِّيَ بِآلة الجمباز في مجال جهاز حصان القفز. فقد أحرز نتائج ممتازة في هذا المجال، منها الفوز بميدالية ذهبية في أولمبياد لندن لعام 2012. وبعد ذلك كان يعاني من الإصابات حتى لم يشارك في أولمبياد ريو لعام 2016. ولكن تمكن من تجاوز كل الصعوبات لينضم إلى الفريق الكوري الجماعي لأولمبياد طوكيو. أما اللاعب "شين جيه هوان" الذي يُعْتَبَر لاعب المركز الأول في مجال جهاز حِصان القفز حسب الترتيب العالمي، فقد فاز بشكل فردي وليس جماعي بحق المشاركة في أولمبياد طوكيو، حيث يستهدف الحصول على ميدالية ذهبية في هذ المجال. كما ستشارك اللاعبتان الكوريتان "لي يون صو، ويو صو جونغ" بصفة فردية في منافسة الجمباز الفني للسيدات. يشار إلى أن والد اللاعبة "يو" لاعبُ الجمباز السابق المشهور "يو هونغ تشول" الذي فاز بميدالية فضية في مجال حصان القفز خلال أولمبياد أتلانتا لعام 1996. لم يستطع أي لاعب كوري في الجمبازين الإيقاعي والبهلواني الحصول على حق المشاركة في أولمبياد طوكيو.
من ناحية أخرى، هناك 49 ميدالية ذهبية في رياضة السباحة الأولمبية. يذكر أن عدد الميداليات الذهبية الممنوحة في مجال السباحة خلال أولمبياد طوكيو زاد بـ3 ميداليات مقارنة مع أولمبياد ريو لعام 2016 ليتغلب على رياضة ألعاب القوى التي تضم ثماني وأربعين ميدالية ذهبية لتصبح أكثر الرياضات من حيث عدد الميداليات الذهبية. وبالرغم من ذلك فإن فريق السباحة الكوري ليس لديه احتمال كبير أن يفوز بميدالية في أولمبياد طوكيو. وبلغ عدد الميداليات الأولمبية التي فاز بها فريق السباحة الكوري حتى الآن أربع 4 ميداليات فقط، وهي ميدالية ذهبية وثلاث 3 ميداليات فضية. وفاز بجميعها اللاعب "بارك تيه هوان". ستشارك اللاعبة "كيم صو يونغ" واللاعب "هوانغ صون او" في مجال سباق السباحة، بينما تشارك اللاعبة "او ها رام" في مجال سباق الغطس ليحصلوا على ميداليات أولمبية. الجدير بالذكر أن اللاعبة كيم كانت تتمكن من المشاركة في كل من 100 متر حرة و200 متر حرة و100 متر ظهر في أولمبياد طوكيو إلا أنها قررت التركيز على 200 متر فردي متنوع للحصول على ميدالية بعد أن تنازلت عن المشاركة في بقية أنواع السباحة. وبلغ أفضل رقم قياسي شخصي لها في 200 متر فردي متنوع دقيقتان وثماني8 ثوان وأربع وثلاثون جزءًا من الثانية. وإذا حققت هذا التسجيل مرة أخرى سيكفي الأمر لحصولها على ميدالية أولمبية.
كما أنَّ هناك احتمالاً أن يفوز اللاعب هوانغ بميدالية في أولمبياد طوكيو. يشار إلى أنه حامل الرقم القياسي العالمي للناشئين في 200 متر حر للرجال، يبلغ دقيقة واحدة و44 ثانية وستة وتسعون جزءًا من الثانية. تجدر الإشارة إلى أن اللاعب الصيني "صون يانغ" فاز بميدالية ذهبية في أولمبياد ريو لعام 2016 من خلال تسجيل دقيقة واحدة و44 ثانية و65. والأهم من ذلك فإنه ينمو سريعا هذه الأيام ليظل يُطَوِّر رقمه القياسي الشخصي باستمرار.
2021-07-23
2021-07-23
2021-07-23
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