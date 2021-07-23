(1) 무슨 일이에요?

장서아: 도대체 뭐 하고들 있다가 대표님 그런 봉변을 당하시게 한 거예요?

ماذا كنتم تفعلون كي تتعرض المديرة كيم لذلك الموقف المحرج؟

Mr. Gu: 죄송합니다 본부장님. 갑자기 벌어진 일이라...

نعتذر يا سيدتي. لقد حدث كل شيء فجأة.

장서아: 아니 갑자기 벌어진 일인데 어떻게 대표님이 자기들보다 빠르냐고요!

كيف إذا تمكنت السيدة كيم من التصرف أسرع منكم مع أن ما حدث حدث فجأة.

김정원: 장서아 본부장, 무슨 일이에요?

أستاذة جانغ، ماذا يحدث؟

장서아: 아닙니다 대표님.

لا شيء، سيدة كيم.

김정원: 우리 장서아 본부장 또 오버했네. 내 사람들 아무 잘못 없어요.

أنت تبالغين في ردة فعلك من جديد. لم يخطأ أي من هؤلاء في شيء.





شرح التعبير

أول كلمة بالتعبير هي:

무슨 : تعني "أي؟" وهي كلمة استفهام للاستفسار عن شيء أو موقف غير معروف. ويستخدم التعبير كله "무슨 일이에요?"عندما يبدو أن الموقف غير طبيعي وأن هناك مشكلة ما، فيُستخدم للاستفسار عن المشكلة بمعنى "ماذا يحدث ماذا يجري؟".

من الممكن أيضا أن يستخدم للاستفسار عن سبب زيارة شخص ما لمكان ما بنفس التعبير무슨 일이요?.

كما يمكن استبداله بتعبيرات أخرى مثل 무슨 문제가 있어요? 왜 그래요? بمعنى ما المشكلة؟ أو ماذا يحدث؟.





شرح الأمثلة

① 가: 왜 이렇게 소란스러워요? 무슨 일이에요?

ما هذه الضوضاء، ماذا يحدث؟

나: 아무 일도 아닙니다. 잠시 오해가 있었습니다.

لا يوجد شيء. لقد كان سوء فهم وحسب.





② 가: 잠시 들어가도 될까요?

أ.هل يمكنني الدخول قليلا؟

나: 네, 무슨 일이에요?

نعم، ولكن ماذا يحدث؟



