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تعرف على شركة كورية ناجحة. تعرف على شركة "إيست سوفت ESTsoft" التي تقدم خدمات متنوعة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مديرالتنفيذي "جونغ سانغ وان ":

"إيست سوفت " هي شركة تقوم بإنشاء خدمات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي يمكن تطبيقها على الفور في حياتنا اليومية مما يجعلها أكثر راحة. بدأت إيست سوفت كشركة برمجيات أنشأت معالجا للكلمات في عام 1993 وأصبح رائجا في عام 1999. وفي عام 2007، حقق برنامجها لمكافحة الفيروسات "آل ياك Al Yac" نجاحا كبيرا، وتم إدراجنا في قائمة مؤشر "كوسداك" في البورصة في العام التالي. تم أيضا إدراج إحدى الشركات التابعة لنا في المؤشر في عام 2019، وواصلنا النمو بناء على رؤيتنا لنصبح شركة متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي. فلسفتنا هي تغيير العالم من خلال التكنولوجيا لما يسمى بـ"Virtual Human" أي "الإنسان الافتراضي"، والتجارة، والتكنولوجيا المالية، والأمن، وما إلى ذلك، وهو ما يظهر أيضا من خلال نموذج أعمالنا.

إيست سوفت هي شركة لتطوير البرمجيات وتشتهر بالعديد من المنتجات، وقد ولدت هذه الشركة من جديد كشركة للذكاء الاصطناعي في عام 2016، مع التغيير الذي قاده مديرها التنفيذي الحالي "جونغ سانغ وان". ولدى السيد "جونغ" تاريخ عمل فريد إلى حد ما، فقد تخصص في الرياضيات في جامعة سيول الوطنية والتحق بشركة إيست سوفت في عام 1998 كخدمة بديلة لخدمته العسكرية الإلزامية. وخلال 17 عاما أصبح مديرها التنفيذي. وهناك حالات يعمل فيها موظفون جدد ثم يصبحون رؤساء لشركاتهم، ولكن من النادر جدا أن يحدث ذلك بالنسبة لأولئك الذين دخلوا شركة كبديل للخدمة العسكرية، مثل السيد "جونغ".

مديرالتنفيذي "جونغ سانغ وان ":

بدأ عهد جديد مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية والإنترنت في عام 2000 مما وفر فرصا جديدة. في حوالي عام 2010، بدأ عصر الهاتف المحمول ببيع أجهزة "آي فون"، مما وضع الأساس للابتكار المستقبلي. كما ترى، نلاحظ ظهور منصات جديدة كل عشر سنوات. يمكنني أن أرى حقبة الذكاء الاصطناعي في أعقاب عصر الهاتف المحمول، ولهذا السبب تركز شركتنا على إنشاء خدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي. عندما نفكر في الذكاء الاصطناعي، فإننا نفكر في التقنيات الموجهة نحو المستقبل، مثل المساعدين الافتراضيين أو المركبات ذاتية القيادة. ومع ذلك، سيستغرق تنفيذ هذه التقنيات الكثير من الوقت. لهذا السبب نسعى جاهدين لإنشاء خدمات قائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يمكن تنفيذها على الفور، والتي يمكن أن تجعل حياتنا اليومية أكثر راحة.

إيست سوفت تجري عمليات البحث والتطوير في أربعة مجالات رئيسية، وهي: الرؤية واللغة والتمويل والأمن، وتنفيذ التقنيات الجديدة في مختلف الأعمال. ومشروعها المسمى بـ"الإنسان الافتراضي" هو مشروع جديد مرتبط بالرؤية. فالإنسان الافتراضي هو في الأساس إنسان رقمي مصنوع من الصور والصوت بواسطة الكمبيوتر، ويتم إنشاؤه بما يعكس أذواق الناس في الجنسية والعرق والمظهر والشخصية. وقد أحدثت إيست سوفت مؤخرا ضجة من خلال عرض مذيعين بالذكاء الاصطناعي باستخدام تقنية الإنسان الافتراضي، وهي تخطط لتطوير معلمين بالذكاء الاصطناعي لتوسيع النطاق الذي يمكن فيه تطبيق التكنولوجيا البشرية الافتراضية. وطبقت إيست سوفت أيضا تقنية الرؤية لإطلاق تطبيق يسمى "راونز" لارتداء النظارات بشكل افتراضي، مما يتيح للمستخدمين طلب النظارات بسهولة عبر الإنترنت.

مديرالتنفيذي "جونغ سانغ وان ":

"راونز Rounz " هو تطبيق تسوق يتيح للمستخدمين ارتداء النظارات الطبية والنظارات الشمسية بشكل افتراضي في الوقت الفعلي. في هذه الأيام، يمكن شراء كل شيء تقريبا عبر الإنترنت، ولكن أحد المجالات التي تتخلف عن الركب هو مجال النظارات. يفضل المستهلكون شراء النظارات الطبية أو النظارات الشمسية في وضع عدم الاتصال لأنهم يريدون تجربتها. لهذا السبب قمنا بتطوير خدمة افتراضية مريحة وواقعية للتسوق عبر الإنترنت. يمكنك القول إن برنامجنا يحاول جعل ذلك أقرب ما يمكن للمستهلكين الذين يحاولون فعلا ارتداء النظارات في المتاجر. لقد أطلقنا الخدمة منذ ثلاث سنوات وفي العام الأول وصلت المبيعات إلى مليار وون. والآن، زادت المبيعات لتتجاوز 60 مليار وون، أي حوالي 55 مليون دولار.

تقوم إيست سوفت أيضا بإنشاء منتجات تطبق تقنية الذكاء الاصطناعي للأمان. فقد ابتكرت تقنية يمكنها اكتشاف الرموز الضارة والاستجابة لها من خلال كميات هائلة من بيانات التعليمات البرمجية الضارة بالتعلم الذاتي باستخدام التعلم العميق وتطبيق هذه التكنولوجيا على حلول الأمان التي تقدمها الشركة. وقد نفذت هذه التكنولوجيا المؤسساتُ الرئيسية التي تطلب تعزيز الأمن السيبراني مثل وكالة تطوير الدفاع ومعهد الإلكترونيات والاتصالات السلكية واللاسلكية. كما تقدم إيست سوفت أيضا خدمات مبتكرة في قطاعي التمويل والألعاب.

مديرالتنفيذي "جونغ سانغ وان ":

تركز تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة في بوابات الإنترنت على البحث، وتوفير تصنيفات بحث أفضل. يمكن للمستخدمين العثور على المستندات بشكل أكثر دقة إذا تم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتصنيف المستندات وفقا للكلمات الأساسية التي أدخلها المستخدمون وتحليل أنواع مختلفة من المعلومات في المستندات. لهذا السبب يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لجعل البحث أكثر دقة. بالنسبة للتكنولوجيا المالية، أنشأنا منصة استثمار متنقلة تسمى "فانيللا Vanilla" مما يجعل الاستثمار أكثر سهولة وملاءمة، خاصة لجيل الشباب. نحن ندير أيضا حوالي 100 مليار وون من الأصول. وقد شاركنا في قطاع الألعاب، ونسعى للتوسع بشكل مستمر.

إيست سوفت تبذل جهودا خاصة للبحث والتطوير. ففي عام 2017، أنشأت مركزا لأبحاث الذكاء الاصطناعي وعقدت مؤتمرات حول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سنويا. كما ضخت استثمارات جريئة في البحث والتطوير وخلق محركات نمو جديدة، وهو ما أدى إلى إضعاف الوضع المالي للشركة. ومع ذلك، زادت المبيعات بشكل مضطرد خلال السنوات القليلة الماضية، مما يدل على أن إيست سوفت لم تكن تتحرك في الاتجاه الخاطئ.

مديرالتنفيذي "جونغ سانغ وان ":

سنواصل الاستثمار في نفس المجال لتوسيع أعمالنا الحالية. في النهاية، نريد أن نصبح شركة عالمية. غالبا ما يكون لتقنياتنا، مثل خدمات ارتداء النظارات الافتراضية والإنسان الافتراضي، أهداف للوصول إلى الناس في جميع أنحاء العالم. نخطط لاستخدام نجاحنا المحلي كنقطة انطلاق لكي نصبح شركة عالمية.

إيست سوفت تغير حياتنا للأفضل من خلال الابتكارات الجريئة. وتمضي هذه الشركة قدما نحو هدفها المتمثل في أن تصبح الشركة الأكثر شهرة للخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي.