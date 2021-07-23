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سجلت صادرات الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال النصف الأول من هذا العام. ووفقا لوزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، أظهر المسح الخاص بالنصف الأول من العام أن صادرات تلك الشركات بلغت 56.5 مليار دولار، بزيادة 21.5% على أساس سنوي. وكان حجم الصادرات للربعين الماضيين رقما قياسيا على أساس ربع سنوي. ومن المؤكد أن هذه أخبار مرحب بها وسط استمرار انتشار فيروس كورونا والسلالات الجديدة منه. سنلقي نظرة فاحصة على هذه الأرقام وإجراءات الحكومة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

رئيس المعهد الكوري الصيني للبحوث الاقتصادية"جو يونغ تشان" :

بلغ حجم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة 56.5 مليار دولار خلال النصف الأول من هذا العام، مما يدل على أن الصادرات قد تعافت بالكامل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. وعلى أساس شهري، زادت الصادرات لمدة ثمانية أشهر متتالية منذ نوفمبر من العام الماضي. كانت صادرات أهم 20 سلعة، والتي تشكل 50% من إجمالي الصادرات، هي القوة الدافعة، بزيادة هائلة بلغت نسبتها 27%. كانت أهم عناصر التصدير هي منتجات الحجر الصحي المتعلقة بفيروس كورونا مثل مجموعات اختبار "بي سي آر PCR" التي تم تصديرها إلى 180 دولة حول العالم. وبذلك سجلت الصادرات من المواد الطبية قرابة 2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 225%. أيضا، مع ازدياد شعبية السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم، سجلت صادرات قطع غيار السيارات ذات الصلة 2.1 مليار دولار، بزيادة 26%. وشهدت صادرات أشباه الموصلات إلى الدول الناطقة باللغة الصينية زيادة بنسبة 45% مسجلة 1.5 مليار دولار. وحسب البلدان، زادت الصادرات إلى 10 دول رئيسية، والتي تمثل 69% من إجمالي الصادرات، بنسبة كبيرة بلغت 19.4%، بينما تم تسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق للصادرات إلى الولايات المتحدة وألمانيا.

زاد حجم الصادرات الكورية بشكل عام، لكن معدل زيادة الصادرات عبر الإنترنت كان مذهلا. فبالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نمت الصادرات عبر الإنترنت بنسبة 101%، لتصل إلى 77% من إجمالي حجم صادرات العام الماضي خلال النصف الأول. وكانت أكبر عناصر التصدير عبر الإنترنت هي مستحضرات التجميل والملابس، مما يدل على أن موجة الثقافة الكورية "هالليو" كان لها تأثير إيجابي على صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد أظهرت صادرات تلك الشركات نموا متكافئا حسب القطاع، لأن الاقتصادات الرئيسية شهدت انتعاشا اقتصاديا في النصف الأول.

رئيس المعهد الكوري الصيني للبحوث الاقتصادية"جو يونغ تشان" :

تحركت الصادرات الكورية في النصف الأول من العام على شكل حرف "في V"، لأن وجهات التصدير الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوربي أظهرت تطبيعا اقتصاديا بفضل اللقاحات. بالإضافة إلى ذلك، عملت كوريا خلال العامين الماضيين على تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال المواد والأجزاء والمعدات، وهو ما كان عاملا إيجابيا. حاليا، يتحرك العالم بسرعة نحو الرقمنة استعدادا لحقبة ما بعد جائحة كورونا، وهو ما ساعد على زيادة صادرات الإلكترونيات الكورية وأشباه الموصلات وقطع الغيار نظرا لقدراتها التنافسية.

يبدو أن الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة قد تغلبت على العقبات الرئيسية، لكن ذلك لم يكن سهلا. فبينما كانت تلك الشركات تكافح في مواجهة تأثيرات الجائحة، زادت ديونها. ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري يوم 20 يوليو، فإنه حتى نهاية شهر مارس الماضي، زادت القروض التي حصلت عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 12.8% على أساس سنوي، بينما بلغت تلك النسبة للشركات الكبرى 7%، وللأسر 9.5%. ونظرا لأنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة، فمن الواضح أن عبء الفائدة سيزداد في المستقبل، بينما سيزداد الوضع الاقتصادي سوءا بسبب التعزيزات الأخيرة لتدابير التباعد الاجتماعي في كوريا إلى المستوى 4.

رئيس المعهد الكوري الصيني للبحوث الاقتصادية"جو يونغ تشان" :

ارتفعت أسعار الفائدة على القروض في البنوك التجارية بما يقرب من 1% خلال فترة السنة ونصف الماضية. وإذا استمرت الصدمة الناجمة عن المتغير دلتا، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض في الاستهلاك والإنتاج. على هذا النحو، أصبح وضع خطة هبوط سهلة لديون الشركات الصغيرة والمتوسطة أمرا ملحا. وفي الوقت نفسه، تسبب فيروس كورونا في الكثير من الضرر لسوق العمل في كوريا، وهو ما يتضح من زيادة بنسبة 26% في عدد العاطلين عن العمل على المدى الطويل. هذا يعني أن الشركات تُدخل معدات الأتمتة بسبب شيخوخة السكان وارتفاع الأجور، مما يؤدي إلى حدوث انخفاض كبير في عدد الوظائف.

وسط هذه الصعوبات، أعلنت الحكومة الكورية مؤخرا أنها سوف تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقالت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة إن اجتماعا لمجلس الوزراء يوم 20 يوليو قد أقر اقتراحا بشأن "قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة". ويتضمن الاقتراح خططا لرعاية الشركات التي تقود الابتكار، مع تقديم دعم تفضيلي للشركات الصغيرة والمتوسطة خارج منطقة العاصمة سيول. وأعلنت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا أنها سوف تساعد تلك الشركات على اكتساب القدرة التنافسية بشكل مستدام من خلال مساعدتها على الاستجابة لبيئة الأعمال سريعة التغير التي تسببها جائحة كورونا.

رئيس المعهد الكوري الصيني للبحوث الاقتصادية"جو يونغ تشان" :

على الرغم من أن كوريا دخلت في مصاف الاقتصادات المتقدمة، إلا أنها لا تمتلك نظاما قانونيا منفصلا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية. وعلى الرغم من تأخرها، فإن القوانين ذات الصلة لتعزيز الرخاء المشترك وتنشيط الأعمال التجارية المحلية ستساعد في إنشاء مراكز أبحاث ومؤسسات مالية مخصصة لدعم أصحاب الأعمال الصغيرة. ستساعد المؤسساتُ المالية المتخصصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التمويل والدعم الإداري. لقد حرصت الحكومة على اكتشاف ودعم الشركات الناشئة المبتكرة في الأجزاء والمواد من خلال مشروعات محددة، وسوف تسمح اللوائح الجديدة لمثل هذه المشروعات بالبدء بشكل جدي. وفي الوقت نفسه، فإن مجرد إنشاء البنية التحتية على المستوى المحلي سيكون مفيدا للغاية للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة في حالة وقوع كوارث مثل وباء كورونا، لأنها تسمح بتشغيل نظام استجابة فورية.

من ناحية أخرى، أشار تقرير حديث إلى أن النظام البيئي للشركات الناشئة الكورية قد توسع بمقدار 2.8 ضعف على مدى السنوات العشر الماضية. وهذا الرقم مأخوذ من "المؤشر الشامل للنظام البيئي للشركات والمشروعات الناشئة" التابع لوزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يحدد اتجاهات هذه الشركات. ومع أن هذا الرقم يظهر تحسنا كبيرا، إلا أنه يظهر أيضا أنه على الرغم من زيادة الاستثمار الحكومي، إلا أن معدل المشاركة والنشاط من قبل الشركات ظل منخفضا نسبيا.

رئيس المعهد الكوري الصيني للبحوث الاقتصادية"جو يونغ تشان" :

حددت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة اتجاهات الشركات الناشئة في البلاد معلنة "المؤشر الشامل للنظام الإيكولوجي للشركات الناشئة والمغامرة". أظهر المؤشر أن الأموال الحكومية لم يتم تسليمها إلى الشركات التي تحتاجها بالفعل، وأن الأموال لا تساعد في تعزيز القدرة التنافسية. أظهر المؤشر أيضا أنه على عكس الولايات المتحدة أو الصين، فإن البيئة العامة ليست صديقة للشركات التي تسعى جاهدة للابتكار، كما تمنع اللوائح التنظيمية والتراخيص المختلفة نموها، مما يؤدي إلى عمليات الاستحواذ عليها. على هذا النحو، أعتقد أنه إذا تم استخدام المؤشر بشكل جيد، فسوف يظهر الاتجاه الذي يجب أن يتجه إليه دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. من المتوقع أن تظل الصادرات الكورية قوية في النصف الثاني من هذا العام. على هذا النحو، هناك حاجة ماسة إلى دعم التسويق عبر الإنترنت والتسويق غير المباشر للصناعات الواعدة. وفي الوقت نفسه، من الضروري أيضا تأمين السفن أو الحاويات للتعامل مع حجم الصادرات المتزايد وتأمين المواد الخام والفرعية التي نفدت. تحتاج الحكومة أيضا إلى توفير تدابير وقائية لتقصير فترة الانقطاع الوظيفي للعاطلين عن العمل. بالإضافة إلى ذلك، إذا أدت الميزانية التكميلية الأخيرة ليس فقط إلى حل الصعوبات اللوجستية للشركات الصغيرة والمتوسطة ولكن أيضا إلى تدابير سياسية لتأجيل مدفوعات أصول الديون والفوائد وخطط تسوية الديون، فأعتقد أن هذا كله سيساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير.

تقول الأرقام إن حوالي 90% من الشركات في كوريا هي شركات صغيرة ومتوسطة. وتتحول الشركات الصغيرة القوية لتصبح شركات متوسطة، كما تنمو الشركات المتوسطة القوية لتصبح شركات كبرى. وتؤدي هذه الدورة في النهاية إلى تعزيز المنافسة للشركات الكورية. ولذلك نأمل في أن تستمر الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية في القيام بدورها المهم كقوة دافعة للنمو الاقتصادي الكوري والتغلب على تداعيات جائحة كورونا بنجاح.