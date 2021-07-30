إبراهيم جونغ جيه هون: اللغة العربية أجمل

السيد "جونغ جيه هو"، واسمه العربي "إبراهيم"، طالبٌ في قسم اللغة الفارسية في جامعة "هان غوك" للدراسات الأجنبية، ويدرس أيضا اللغة العربية، وقد بدأت علاقته منذ الصغر باللغة الإيرانية، ومن ثم اللغة العربية، وتمكن من زيارة إيران عدة مرات. ويقول إنه لم يكن لديه أي دين من قبل، لكنه عرف عن الإسلام من رجل إيراني كان يعيش في كوريا، وكان سلوكه تجسيدا للآية القرآنية: "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة"، ومن ثم اعتنق الإسلام منذ طفولته. وعن الفروق بين الشيعة والسنة، يقول إبراهيم إن الحديث عن هذا الموضوع يقود إلى الطائفية وهو أمر خطير جدا.

وعن دراسته للغة العربية يقول إنها كانت ضرورية ومهمة جدا من أجل دراسة اللغة الفارسية، كما أن اللغة العربية في رأيه ليست اللغة القومية للدول العربية فقط، بل هي لغة لكل مكان توجد فيه الثقافة الإسلامية. ويقارن إبراهيم جونغ بين اللغتين العربية والفارسية، مشيرا إلى أن اللغة العربية أكثر تطورا وأجمل في التعبيرات الروحانية، ونموذج ذلك في أسماء الله الحسنى.

ويلقي إبراهيم بعض أبيات شعرية من ديوان الإمام الشافعي، كما يقارن أيضا بين الشعر العربي والشعر الكوري. وعن خططه المستقبلية يقول إنه يريد أن يدرس كثيرا عن الفلسفة والعقيدة والثقافة الإسلامية.

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