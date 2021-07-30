إدراج مسطحات المد والجزر الكورية ضمن قائمة التراث العالمي

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تم إدراج مسطحات المد والجزر الكورية المسماة "غيت بول" ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو". جاء ذلك في الدورة الرابعة والأربعين من اجتماعات لجنة التراث العالمي التي عقدت يوم الاثنين الماضي في مدينة "فوتشو" الصينية.

ويذكر أن مسطحات المد والجزر الكورية عبارة عن مستودع طبيعي يعيش فيه حوالي 2150 نوعا من الكائنات الحية، منها بعض الطيور المهاجرة المهددة بالانقراض.

وكان الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، وهو هيئة استشارية تابعة لليونسكو، قد قدم مراجعة بعنوان "إرجاء" لمسطحات المد والجزر الكورية في شهر مايو الماضي، لكن لجنة التراث العالمي قام برفع درجة المراجعة بدرجتين، ليتم إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي.

وتمتد مسطحات المد والجزر الكورية على مساحة تبلغ حوالي 1280 كيلومترا مربعا في مدينة "صو تشون" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، ومدينة "كو تشانغ" بمقاطعة شمال "جولّا"، ومدن "شين آن" و"بو صونغ" و"سون تشون" بمقاطعة جنوب "جولا".

وتعد هذه المواقع موطنا لـ22 نوعا من الطيور، و5 أنواع من اللافقاريات البحرية، و47 نوعا من الكائنات ذات الأصل الكوري، والتي تتعرض جميعها لاحتمال الانقراض.

وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر مسطحات المد والجزر الكورية الجنوبية نقطة توقف رئيسية للطيور المهاجرة في أثناء هجرتها إلى شرق آسيا وأوقيانوسيا.

وفي هذا الصدد، قالت لجنة التراث العالمي إن المسطحات الكورية تعد أحد أهم الموائل الطبيعية في العالم للحفاظ على التنوع البيولوجي، ولها قيمة كبيرة كنقطة توقف للطهور المهاجرة المهددة بالانقراض، وهو ما يجعل لها قيمة عالمية متميزة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج موقع كوري ضمن قائمة التراث العالمي منذ 14 عاما، أي منذ أن تم إدراج مواقع جزيرة جيجو البركانية وكهف الحمم البركانية ضمن القائمة.

ولإدراج مسطحات المد والجزر الكورية على قائمة التراث العالمي معنى خاص، لأنها تدل على اعتراف العالم بقيمة المسطحات الكورية ككنز بيئي، كما يدل ذلك على أن الجهود التي بذلتها كوريا الجنوبية لحماية البيئة كانت نشطة وفعالة.

وبهذا أصبح لدى كوريا الجنوبية 15 موقعا مدرجا على قائمة التراث العالمي، منها 13 موقعا ثقافيا، وموقعان طبيعيان.

يذكر أن كوريا الشمالية لديها 3 مواقع ثقافية تم إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي.