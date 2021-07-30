المخاطر المتصاعدة الواردة من الصين

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المخاطر الواردة من الصين المسماة بـ"تشاينا ريسك" في تزايد مستمر بسبب القيود الصارمة التي تفرضها الصين على الشركات الكورية، والضغوط التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين.

ومن المتوقع أن تكون للمخاطر الصينية تأثيرات سلبية على الاقتصاد الكوري، لأنها تتصاعد في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة الصينية في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الشركات الكورية، احتجاجا على سماح كوريا الجنوبية بنشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" في أراضيها.

وفي هذا السياق، تعطي بكين أولوية للشركات المحلية، وتشدد على الطاعة الكاملة للحزب الشيوعي في جميع القطاعات الاقتصادية الخاصة، ومقاومة ضغوط الولايات المتحدة.

وكان النقد الذي وجهه "جاك ما" مؤسس شركة "علي بابا" بشكل علني للحكومة الصينية، والقيود الشديدة التي فرضتها عليه الحكومة الصينية ردا على ذلك، إشارة بدائية للمخاطر الصينية.

وفي حقيقة الأمر، اعتبر المراقبون آنذاك هذه القيود مجرد عقاب ضد رجل أعمال معين تحدى سلطة الحزب الشيوعي الصيني. لكن الحكومة الصينية ظلت تعزز منذ ذلك الحين سيطرتها وضغوطها على القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، فرضت الحكومة الصينية حظرا كاملا على حصول شركات التعليم الخاص على الأموال اللازمة من خلال الإفصاح عنها.

وسبق وأن أمرت الحكومة الصينية شركة "تينسنت هولدينغز" الصينية لخدمات الإنترنت والتكنولوجيا بالتخلي عن حقوقها الحصرية في بث الموسيقى، كما منعت تعدين البيتكوين، وكشفت عن تدابير متشددة مضادة للمضاربات العقارية.

وتشير هذه السلسلة من السياسات الجديدة للحكومة الصينية إلى أنها تستهدف تعزيز سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على القطاع الخاص.

ويمكن القول إن سياسات الحكومة الصينية الجديدة جاءت لمقاومة الضغوط التي تفرضها الولايات المتحدة على بكين.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت في فرض ضغوط على الصين لمنعها من السعي للهيمنة العالمية، وذلك منذ إدارة الرئيس السابق "دونالد ترامب"، وقد عززتها حكومة الرئيس "جو بايدن".

وضمن الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الغرض، قادت الولايات المتحدة تشكيل شبكة توريد عالمية للقاحات كورونا دون مشاركة الصين، مستغلة فرصة انهيار شبكات التوريد الصناعية العالمية بسبب جائحة كورونا.

وفي الواقع، انخفضت حصة الصين من عائدات أكبر 500 شركة في العالم إلى أقل من 2%، وهو ما يدل على أن الجهود الأمريكية الهادفة إلى منع الصين من السعي للهيمنة الاقتصادية العالمية، قد تحققت إلى حد كبير.

ومن أجل مواجهة الضغوط الأمريكية، شددت الصين التدابير لإعطاء أولوية للشركات المحلية، وهو ما يتسبب في تعرض الشركات الأجنبية لصعوبات في الصين.

وتعد الصين سوقا كبيرة للصادرات الكورية، حيث تبلغ حصة الصين من الصادرات الكورية 24%، ويتم تصدير 40% من أشباه الموصلات الكورية إلى الصين.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الحكومة الصينية تفرض قيودا على الشركات الكورية كإجراءات انتقامية ضد نشر نظام "ثاد" الصاروخي الأمريكي في كوريا الجنوبية.

ويشار إلى أن حجم الاستثمارات الكورية في الصين شهد انخفاضا ليصل إلى 4.3 مليار دولار، بعد أن كان قد وصل إلى ذروته في عام 2013 بـ7.2 مليار دولار.

وأكد المراقبون على ضرورة أن تتخذ الحكومة الكورية التدابير اللازمة لمواجهة المخاطر الصينية.