إعادة ربط خطوط الاتصالات الهاتفية بين الكوريتين

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بعد 13 شهر من قطعها، تم ربط خطوط الاتصالات الهاتفية بين الكوريتين يوم الثلاثاء الماضي.

وفي اليوم نفسه، جرت مكالمات تجريبية عبر خط مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين، وخط الاتصالات الغربي بين الجيشين الكوريين الجنوبي والشمالي. وفي صباح اليوم التالي جرت الاتصالات بين الكوريتين بشكل رسمي عبر هذين الخطين الساخنين، فيما تأجل فتح خط الاتصالات العسكري الشرقي لأسباب فنية.

وكانت كوريا الشمالية قد قطعت من جانب واحد جميع خطوط الاتصالات الساخنة بين الكوريتين يوم التاسع من شهر يونيو الماضي، احتجاجا على تعامل الحكومة الكورية الجنوبية مع قيام بعض المنظمات الخاصة بالمنشقين الكوريين الشمالين بإرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ.

وقال "بارك سو هيون" مساعد الرئيس لشؤون الاتصالات العامة في موجز صحفي طارئ إن عملية إعادة ربط خطوط الاتصالات جاءت بناء على اتفاق تم التوصل إليه بين قائدي الكوريتين، مشيرا إلى أنهما قد أجريا اتصالات بينهما عدة مرات منذ شهر أبريل الماضي. وأضاف "بارك" أن قائدي الكوريتين قد اتفقا أيضا على إعادة الثقة المتبادلة بين الكوريتين في أسرع وقت ممكن، ودفع عجلة تحسين العلاقات بين الجانبين.

ومن جانبها، أكدت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إعادة ربط خطوط الاتصالات بين الكوريتين، والاتصالات التي جرت بين قائديهما. وقالت إن هذا سيكون له تأثير إيجابي على تحسين وتنمية العلاقات بين الكوريتين.

وقد اتفقت الكوريتان على إجراء مكالمات هاتفية مرتين يوميا عبر خط مكتب الاتصال المشترك، والخط العسكري الغربي بين الجيشين الجنوبي والشمالي، كما كان عليه الوضع قبل قطع كوريا الشمالية خطوط الاتصالات في العام الماضي.

ويمكن القول إن خطوط الاتصالات هذه هي قناة الاتصال الدائمة التي تربط بين الكوريتين.

وفي الواقع، يعد الخطان الشرقي والغربي للاتصالات العسكرية بين الجيشين الجنوبي والشمالي وسيلة مهمة لمنع حدوث اشتباكات عسكرية مفاجئة، وتسهيل تبادلات الأفراد والمواد بين الكوريتين. أما الخط الهاتفي لمكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين فهو قناة اتصال دائمة للحوار بينهما. وإلى جانب هذه الخطوط، هناك خطوط ساخنة أخرى، منها خط في قرية الهدنة العسكرية "بان مون جوم"، وخط يربط بين وكالتي المخابرات في الكوريتين، وخط ساخن مباشر يربط بين قائديهما.

ويشار إلى أن كوريا الشمالية قامت بقطع الخطوط وإعادة ربطها من جانب واحد وفقا لاحتياجاتها وتماشيا مع تقلبات العلاقات بين الكوريتين.

وعادة، تعرب كوريا الشمالية عن عدم ارتياحها القوي بشأن العلاقات مع كوريا الجنوبية من خلال قطع خطوط الاتصالات من جانب واحد.

ولإعادة ربط خطوط الاتصالات بين الكوريتين هذه المرة مغزى خاص، لأن ذلك تم من خلال التواصل والاتفاق بين قائدي الكوريتين، مما يجعلنا نتوقع استئناف الحوار بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بإعادة ربط خطوط الاتصالات بين الكوريتين، فيما قال وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستين" إن باب الحوار مفتوح أمام كوريا الشمالية.