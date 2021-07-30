مسابقة الشركات الناشئة الكورية العربية

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تجري حاليا مسابقة للشركات الناشئة الكورية والعربية بتنظيم مشترك بين الجمعية الكورية العربية والاتحاد الكوري للتجارة الدولية.

وبدأت المسابقة يوم الخامس من يوليو الجاري، وسيكون آخر موعد للاشتراك بالمسابقة يوم الحادي والثلاثين من أغسطس القادم.

وتم تنظيم هذه المسابقة خصيصا لمُشَغِّلِي الشركات الناشئة المبتكرين من الكوريين الذين يرغبون في التقدم إلى أسواق المنطقة العربية، والذين يخططون لإنشاء شركاتهم الناشئة، من أجل توفير فرص لهم للتسويق الناجح من خلال تقديم أنواع مختلفة من الدعم، منها التوجيه وزيارات السوق العربية.

ويمكن لطلاب الجامعات وكليات الدراسة العليا من الكوريين والعرب المقيمين في كوريا الجنوبية والشباب الآخرين الذين لديهم أفكار مبدعة ذات الصلة بالأعمال مع الدول العربية، المشاركة في المسابقة.

وسيتم منح نقاط إضافية للفريق الذي يتكون من الكوريين والعرب، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تشجيع التعاون بين الشباب الكوريين والعرب بشأن إنشاء وتشغيل الشركات الناشئة.

ولن يكون هناك أي نوع من القيود بشأن أنواع الأفكار، لكن سيتم رفض قبول الأفكار التي حصلت من قبل على جوائز مالية تتجاوز قيمتها 30 مليون وون في مسابقات أخرى، أو التي قد تنتهك حقوق الملكية الفكرية للآخرين، مثل براءات الاختراع أو نماذج المنفعة.

وتجري المسابقة في الفئتين: الأولى فئة الشركات الناشئة، وهي مفتوحة أمام الذين لديهم أفكار للأعمال مع الدول العربية، ويخططون لتأسيس شركاتهم الناشئة، حيث سيتم منح جوائز مالية لمن يحتلون المراكز الثلاثة الأولى، ليتم من خلالها تغطية جزء من التكلفة اللازمة لتأسيس شركاتهم الخاصة.

وتبلغ قيمة الجائزة للفائز بالمركز الأول 20 مليون وون، والمركز الثاني 10 ملايين وون، والمركز الثالث 5 ملايين وون.

وسيستفيد الفائزون بالجوائز من التوجيه الإرشادي بشأن استراتيجية نمو أعمالهم التجارية الناشئة، بالإضافة إلى فرصة زيارة لمعرض دبي إكسبو إذا رغبوا في ذلك.

ما الفئة الثانية فهي فئة الأفكار، حيث ستكون مفتوحة أمام الشباب الكوريين والعرب الذين لديهم أفكار إبداعية لإيجاد أسواق جديدة لأعمالهم في الدول العربية.

وسيتم منح جوائز مالية أيضا لمن يحتلوا المراكز الثلاثة الأولى، 5 ملايين وون للفائز بالمركز الأول، ومليوني وون للفائز بالمركز الثاني، ومليون وون للفائز بالمركز الثالث، وسيمنح الفائز بالمركز الأول بفرصة زيارة لمعرض دبي إكسبو.

ويمكن لكل من لديهم رغبة في ممارسة الأعمال التجارية مع الدول العربية وتأسيس شركاتهم الناشئة ذات الصلة تقديم طلباتهم للاشتراك بالمسابقة عبر الموقع الخاص بالجمعية الكورية العربية على الإنترنت حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الحادي والثلاثين من أغسطس القادم على العنوان التالي:





www.koarabstartup.org