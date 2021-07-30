دانييل بارنبويم: دم يهودي وقلب فلسطيني في داخلي

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قال الموسيقار "دانييل بارنبويم" قائد الأوركسترا وعازف البيانو الذي فاز بجائزة "مان هيه" الكورية للسلام لهذا العام، إن الدم اليهودي يسير في وعائه الدموي، لكن قلبه يتوجه دائما إلى القضية الفلسطينية.

وقد ولد "دانييل بارنبويم" يوم الخامس عشر من شهر نوفمبر من عام 1942 في بوينس آيرس في الأرجنتين من أصول روسية يهودية.

وبدأ "بارنبويم" في التعلم على عزف البيانو وهو في الخامسة من عمره. وفي عام 1952 انتقل مع أهله إلى فلسطين المحتلة ضمن حملات تهجير اليهود لفلسطين.

وبعد عامين توجه إلى سالزبورغ في ألمانيا للمشاركة في الصفوف التي يعطيها المؤلف الأوكراني "إيغور ماركيفيتش" لتعليم قيادة الأوركسترا.

وفي عام 1999 قام "بارنبويم" بتأسيس أوركسترا الديوان الغربي الشرقي التي تتكون من موسيقِيِّين ناشِئِين من إسرائيل والدول العربية، بالاشتراك مع العالم والناقد الأدبي الفلسطيني الأصل أمريكي الجنسية "إدوارد سعيد".

لا تزال هذه الأوركسترا تضم في عضويتها 40% من الإسرائيليين، و40% من العرب، و20% الباقية من الموسيقيين من مختلف الدول الأوربية، حيث تم تعيين الأوركسترا كرسول السلام للأمم المتحدة عام 2016.

ويحمل "بارنبويم" جنسيات كل من الأرجنتين وإسرائيل وإسبانيا وفلسطين، ويعد أول شخص يحمل جنسيتين إسرائيلية وفلسطينية في آن واحد. لكنه قال إن العالمية لن يتم تحقيقها من خلال تعدد الجنسيات، بل هي موجودة في قلوبنا.

وكان "بارنبويم" مواليا لإسرائيل بعد إقامتها عام 1948، حيث قام بتنظيم حفلات موسيقية في إسرائيل عامي 1967 و1973 اللذين وقعت فيهما حرب بين إسرائيل والدول العربية.

لكن بدأ يطرأ تغيير على موقفه السياسي بعد مشاهدة تلك الحروب، وزار رام الله في فلسطين بقيادة أوركسترا الديوان الشرقي الغربي ليعزف فيها سيمفونية بيتهوفن الخامسة "ضربات القدر".

وفي هذا الصدد، قال "بارنبويم" إن تحوُّل إسرائيل إلى دولة تحتل الأراضي الفلسطينية منذ حرب 1967 يفاقم الوضع للقضية الفلسطينية، معربا عن اعتقاده بأن إسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية أكبر من فلسطين بشأن هذه القضية لأنها تحتل الأراضي الفلسطينية لأكثر من 50 عاما.

ورغم وفاة "إدوارد سعيد" عام 2003، استمر "بارنبويم" في بذل جهوده لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. وأسس أكاديمية "بارنبويم سعيد" الموسيقية في برلين عام 2016، ليتم من خلالها تعليم الموسيقيين الناشئين من إسرائيل والدول العربية، ودعمهم لممارسة أنشطتهم في فرق الأوركسترا العالمية المختلفة.

وأكد "بارنبويم" أنه لا يمكن تحقيق السلام من خلال الموسيقى فقط، لكنه أضاف أن الموسيقى يمكن أن تلعب دورا في بناء قاعدة للتفاهم المتبادل الضروري للتعايش. وتنفيذا لاعتقاده هذا، قام بتنظيم حفل موسيقي لأوركسترا الديوان الشرقي الغربي في جناح "إيم جين غاك" الذي يمثل وضع السلام في شبه الجزيرة الكورية عام 2011.

الجدير بالذكر أن "بارنبويم" قد قام بتسمية أوركسترا الديوان الشرقي الغربي من مجموعة مختارة من القصائد الغنائية للشاعر الألماني "يوهان فولفغانغ غوتيه" استوحاها من أعمال الشاعر الفارسي "حافظ الشيرازي"، معربا عن تمنياته اتخاذ موقف مُنفَتِح تجاه الآخرين والتعايش بين الثقافات الشرقية والغربية.