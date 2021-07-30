وفاة الدكتور عبد الكريم قحطان الأستاذ في جامعة هانكوك الكورية للدراسات الأجنبية

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وردنا خبر يحزننا للغاية، حيث تُوُفِّيَ الدكتور "عبد الكريم أسعد قحطان" الأستاذ في جامعة عدن اليمنية والأستاذ في جامعة هانكوك الكورية للدراسات الأجنبية، والذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي في أحد مستشفيات القاهرة بمصر، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وبهذا المصاب، بعث "عيدروس قاسم الزبيدي" رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ببرقية عزاء ومواساة إلى كافة أفراد أسرة آل قحطان في وفاة المغفور له بإذن الله الأستاذ الدكتور "عبد الكريم أسعد قحطان".

وأشاد الزبيدي في برقيته بالإنجازات العلمية التي سطرها الفقيد طالبا ومعلما وأستاذا أكاديميا، وبإسهاماته الوطنية في تأسيس المنظمات الجماهيرية، ومحو الأمية وغيرها من الأعمال النضالية.

وقد بدأ الدكتور "عبد الكريم أسعد قحطان" تدريس اللغة العربية في جامعة "هانكوك" الكورية عام 2009، وحصل على لقب البروفسور من الجامعة في عام 2012، تقديرا لإنجازاته العلمية المحددة بشروط اللقب، وظل يُدَرِّس اللغة العربية في الجامعة الكورية حتى قبل وفاته.

وجاء منح الدكتور "قحطان" هذا اللقب من الجامعة الكورية نظير عدد من البحوث والدراسات التي قدمها للجامعة خلال فترة عمله بها، وتقديرا للجهود التي بذلها للارتقاء بمستوى اللغة العربية بالجامعة.

وقال زملاؤه الأساتذة في الجامعة إن الدكتور "قحطان" الراحل كان شاعرا وعالما حقيقيا، معربين عن خالص عزائهم ومواساتهم في وفاته.

نبتهل إلى الله تعالي أن يتغمد الفقيد الدكتور "عبد الكريم أسعد قحطان" بواسع الرحمة والمغفورة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.