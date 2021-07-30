القنصل العام الكوري في دبي يبحث مع غرفة الشارقة التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار

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قام القنصل العام الكوري في دبي والإمارات الشمالية "مون بيونغ جون" والوفد المرافق له مؤخرا بزيارة لمدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة "محمد أحمد أمين العوضي".

وبحث الجانبان خلال هذه الزيارة علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات والمؤسسات الاستثمارية العاملة في الشارقة ونظيرتها الكورية الجنوبية، وسُبُل دعم الشراكات بين البلدين في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار المتاحة في تقنية المعلومات، والرعاية الصحية، والسياحة، والثقافة.

ورحب "محمد أمين العوضي" بالوفد الكوري، مؤكدا على عمق العلاقات التي تجمع إمارة الشارقة بكوريا الجنوبية. وأعرب عن أمله في أن تحقق زيارة الوفد الكوري أهدافها في الارتقاء بمجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وتعد كوريا الجنوبية واحدة من أهم الشركاء التجاريين للإمارات العربية المتحدة بصفة عامة، وإمارة الشارقة بصفة خاصة، إذ تُعْتَبَرُ الإمارات أكبرَ سوق لصادرات كوريا الجنوبية في دول مجلس التعاون الخليجي، ورابعَ أكبر سوق لوارداتها في المنطقة، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 9.4 مليار دولار في العام الماضي.

وأكد "العوضي" حرص غرفة الشارقة في إطار خطتها الاستراتيجية على استقطاب الاستثمارات وبناء الشراكات التجارية، والترويج للفرص المجزية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ودعا الجانب الكوري إلى تنظيم زيارات لرجال الأعمال الكوريين وعقد اجتماعات افتراضية مع مجتمع الأعمال الإماراتي والاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية لما فيه مصلحة البلدين.

ومن جانبه، أعرب القنصل العام الكوري في دبي "مون بيونغ جون" عن شكره وتقديره لغرفة الشارقة على الحرص الذي أبدته على توفير سبل الدعم والتعاون والتنسيق مع مجتمع الأعمال الكوري، مُشِيدًا بالنهضة الحضارية والتطور الاقتصادي الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف المجالات.

وأعرب عن رغبته في مواصلة التواصل مع غرفة الشارقة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة إلى أفضل المستويات بين الجانبين في المستقبل. كما أعرب عن أمله في المشاركة الكورية في مختلف الفعاليات الثقافية في إمارة الشارقة كونها تُعَدُّ رائدة في هذا المجال عربيا وإقليميا.