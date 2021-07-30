(2) 제가 좀 바빠서요

재희: 이거 술집에서 주우셨죠.

هل كان هذا في البار؟

황나로: 아뇨. 길에서.

لا في الشارع.

우재희: 길에서요? 하... 이거 주인 전화도 안 왔죠? 잃어버린 줄도 모를 거야 지금.

في الشارع؟ صاحبه لم يتصل بعد. على الأغلب ما زال لا يعلم أنه فقده.

황나로: 그럼 이만.

بعد إذنكما.

우재희:저기, 차 한 잔 하고 가세요. 수고하셨는데.

من فضلك اشرب معنا كوبا من الشاي لقد أتعبت نفسك بالمجئ إلى هنا.

유실장: 그러세요. 앉으세요.

نعم، اجلس معنا قليلا.

황나로:아니 괜찮습니다.

لا، لا بأس.

우재희: 일부러 여기까지 오셨는데 한 잔 하고 가세요.

لقد أتيت إلى هنا بنفسك على الأقل اشرب معنا شيئا.

저는요, 아직까지 이런 모범시민이 계시다는 거에 제가 다 흐뭇하네요.

يسعدني أنه مازال هناك مواطنين أمناء هكذا.

황나로: 제가 좀 바빠서요. 수고하세요.

ولكنني مشغول قليلا. عن إذنكما.





شرح التعبير

التعبير مكون من ثلاثة أجزاء:

الأول،제가 : "أنا" وهي الصيغة المهذبة من "내가 "

ثانيا، 좀 : "قليلا"

ثالثا، 바빠서요 : من الفعل "바쁘다"، الذي يعني "مشغول"

ويعني التعبير كله "لأنني مشغول"، ويستخدم للاعتذار عن دعوة ما أو طلب لقضاء الوقت بالتحجج بعدم وجود وقت أو الانشغال دون توضيح سبب الرفض.

من الممكن استخدام التعبير بصيغة البانمال 내가 좀 바빠서 ولكن في حالة استخدام التعبير بشكل أكثر تهذيبا يُستخدم كـ "제가 좀 바빠서 이만 가봐야 겠습니다 "





شرح الأمثلة

① 가: 오랜만에 만났는데 같이 차 한잔하시겠어요?

أ.لم نتقابل منذ فترة طويلة، هلا شربنا كوبا من الشاي معا؟

나: 죄송해요. 제가 좀 바빠서요.

ب.أعتذر. فأنا مشغول قليلا.





② 가: 나 조금 있으면 일 끝나니까 같이 가자.

أ.سأنهي عملي بعد وقت قليل، فلنذهب معا.

나: 아니야, 나 먼저 갈게. 지금 내가 좀 바빠서.

ب.لا سأذهب أنا أولا. فأنا مشغول قليلا.



