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تعرف على شركة كورية ناجحة. سنتعرف على شركة "فيديو مونستر VideoMonster"، مقدمة خدمات تحرير الفيديو السريعة والسهلة.

مديرالتنفيذي "تشون دونغ هيوك":

تطور شركة "فيديو مونستر " أداة سريعة وسهلة لصنع مقاطع الفيديو. يشير اسم الشركة إلى التزامها بالتعامل الفعال مع المشكلات والصعوبات التي تواجهها سوق صناعة الفيديو الحالية بأفكار رائدة. تأسست الشركة في سبتمبر 2015 كمنتج للفيديوهات الإعلانية. ومنذ عام 2018، تعمل على تطوير البرمجيات وخدمات صناعة الفيديوهات التلقائية، القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تعد مقاطع الفيديو هي المحتوى الذي يمكن أن يجذب أكبر قدر من الاهتمام على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وتحت شعار "فيديو للجميع"، توفر شركة "فيديو مونستر" خدمات تمكّن أي شخص من إنشاء مقاطع الفيديو الخاصة به دون أعباء مالية. وفي أثناء إنتاج حوالي 350 مقطع فيديو تجاريا تلفزيونيا على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، تمكن المدير التنفيذي للشركة من قراءة أحدث اتجاهات المستهلكين بشكل أسرع من أي شخص آخر. فقد شعر أن تركيز سوق الإعلانات يتحول تدريجيا إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. إذن، كيف يمكن للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو في ثلاث دقائق فقط باستخدام خدمات "فيديو مونستر"؟

مديرالتنفيذي "تشون دونغ هيوك":

باستخدام خدماتنا التلقائية لصناعة الفيديو، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو قصيرة مدتها حوالي 30 ثانية للتسويق الإعلاني وتحميلات الوسائط الاجتماعية. تم الانتهاء بالفعل من أعمال التصميم المعقدة من قبل المصممين المحترفين لدينا. يمكنك فقط وضع المحتوى، مثل الصور ومقاطع الفيديو والنصوص في إطار التصميم المرتب مسبقا. عندما تصل إلى موقعنا الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا، يمكنك مشاهدة حوالي 4000 قالب فيديو. أولا، اختر القوالب التي تريدها وانقر عليها، ثم أدخل مقاطع الفيديو والصور والنصوص من خلال عملية سحب وإفلات بسيطة. ويمكنك أيضا تغيير الألوان والموسيقى والخطوط لتناسب أسلوبك.

في دراسة استقصائية أجريت مؤخرا على 40 ألفا من تلاميذ المدارس الابتدائية والمتوسطة في كوريا، جاءت وظيفة "منشئ محتويات" كأكثر الوظائف المستقبلية تفضيلا بينهم. ومع تزايد تأثير منصات الفيديو مثل يوتيوب، يُظهر الشباب اهتماما كبيرا بالبث الشخصي. ومع ذلك، ليس من السهل إنتاج مقاطع فيديو دون تعلم مهارات التحرير الاحترافية. وقد أثبت برنامج تحرير الفيديو الذي تقدمه "فيديو مونستر" أنه مفيد للغاية للشركات والحكومات المحلية والشركات الصغيرة التي تحتاج بشدة إلى الترويج لمنتجاتها، بالإضافة إلى مستخدمي يوتيوب والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنه مفيد لأولئك الذين يأملون في الاحتفاظ بسجلات للأحداث الخاصة في حياتهم اليومية، مثل حفلات الزفاف وحفلات أعياد الميلاد وغير ذلك. ولكن ما الذي يميز خدمات "فيديو مونستر" عن البدائل الأخرى؟

مديرالتنفيذي "تشون دونغ هيوك":

من بين ما يصل إلى 4000 خدمة مماثلة، توفر شركتنا "فيديو مونستر" أكبر عدد من قوالب التصميم. المستخدمون راضون عن خدماتنا من حيث التنوع. لدى الشركة خبراء فيديو يتمتعون بخبرات واسعة في إنشاء إعلانات تلفزيونية للشركات الكبرى في كوريا، ولذلك فإن جودة الفيديو الخاصة بنا أعلى بالتأكيد من جودة الخدمات الأخرى. يمكن أيضا تشغيل خدماتنا على نظام سحابي، لذلك لا يحتاج المستخدمون إلى تثبيت أي برنامج منفصل. بالطبع، يمكنهم العمل على أي جهاز، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. ويمكن استخدام الخدمات المستندة إلى النظام السحابي في أي مكان، حيث يمكن للأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر التواصل مع بعضها البعض.

مر عامان منذ أن بدأت "فيديو مونستر" خدماتها رسميا. وخلال هذه الفترة، واجهت الشركة العديد من اللحظات الحرجة. ورغم أنها تتمتع ببراعة تكنولوجية كبيرة، إلا أنها كشركة صغيرة، مثل العديد من الشركات الناشئة الأخرى في كوريا، عانت من نقص العمالة والتمويل، حتى إنها كانت على وشك الإفلاس. لكنها تمكنت من تنفيذ مشروعات متتالية للبحث والتطوير، بناء على برامج دعم مختلفة. ونتيجة لذلك، تمكنت من تلقي تمويل من قبل الحكومة، وجذبت استثمارات من شركات رأس المال. والآن، تركز "فيديو مونستر" استثماراتها على تطوير خدمات مبتكرة للعملاء.

مديرالتنفيذي "تشون دونغ هيوك":

أطلقنا خدماتنا منذ عامين، بدءا بخدمات الويب. في العام الماضي، أطلقنا أيضا تطبيقا للجوال. اكتسبت خدماتنا الممتازة والمريحة اعترافا من العديد من الشركات والمؤسسات التعليمية. كما قلت من قبل، تم تحسين خدماتنا لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة مدتها حوالي 30 ثانية للتسويق الإعلاني. ولهذا السبب، فإن الخدمات مطلوبة بشكل كبير من قبل الشركات الصغيرة المشاركة في التجارة الإلكترونية والشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية ومعاهد التعلم الخاصة والحكومات المحلية. تحظى خدماتنا أيضا بشعبية لدى الأفراد الذين يديرون قنوات يوتيوب أو مدونات فيديو، بالإضافة إلى المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. يبحث المستخدمون الفرديون عن هذه الخدمات لإنشاء مقاطع فيديو حول اللحظات ذات المغزى في حياتهم، مثل ذكريات نمو الأطفال والذكريات الثمينة عن الكلاب أو القطط الأليفة. ويتزايد عدد هؤلاء الأفراد الذين يستخدمون خدماتنا بسرعة. وقد تم الانتهاء من أكثر من 100 ألف مقطع فيديو باستخدام الخدمات المدفوعة خلال العامين الماضيين، حيث تجاوز عدد الأعضاء 200 ألف.

من خلال خدمات "فيديو مونستر"، يمكن إنشاء مقاطع فيديو خاصة ومشاركتها بسهولة دون الحاجة إلى القلق بشأن مهارات التحرير والتكاليف. وبدءا من اليابان في العام الماضي، قدمت الشركة خدماتها أيضا إلى كل من فيتنام وتايلاند وماليزيا وسنغافوره في هذا العام، وسوف توسع نطاق أعمالها إلى إندونيسيا الشهر القادم. هدف الشركة التالي هو أن تصبح شركة تكنولوجيا الفيديو رقم 1 في آسيا. وقد تم الاعتراف بخدماتها بالفعل في كل من كوريا وخارجها، لكن مديرها التنفيذي يأمل في اتخاذ خطوة إلى الأمام من خلال دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع خدمات الشركة.

مديرالتنفيذي "تشون دونغ هيوك":

نحن نعمل الآن على الخدمات التي تمكن المعلمين من إنشاء مقاطع فيديو لمحاضراتهم عبر الإنترنت وتسمح أيضا للناس بإنشاء مقاطع فيديو لخبراتهم. في الواقع، يأمل المزيد والمزيد من الناس في إنتاج مقاطع فيديو كهذه، ولكن من الصعب فعل ذلك بشكل فردي. نحن نعمل على تطوير أداة تحرير فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي من شأنها أن تساعد المستخدمين على إنشاء مقاطع فيديو بسهولة وسرعة، بهدف إطلاق الخدمات الجديدة في النصف الأول من العام القادم. في الوقت الحالي، نقدم خدمات صناعة الفيديو القائمة على القوالب لدول جنوب شرق آسيا. ونخطط لدخول سوق الولايات المتحدة خلال العام القادم. أيضا، سنقدم حلا لصنع فيديو يعتمد على الذكاء الاصطناعي في أمريكا الشمالية وأوربا لتوسيع أعمالنا على مستوى العالم.

قد تبدو مقاطع الفيديو التي تبلغ مدتها 30 ثانية قصيرة، لكنها تعكس الكثير من عمل وجهد المبدعين. وتقدم شركة "فيديو مونستر" الخدمات اللازمة للذين يرغبون في إنشاء مقاطع فيديو خاصة بهم. ونأمل أن تصبح هذه الشركة الأولى عالميا في تكنولوجيا الفيديو، بعد أن تتجاوز رقم 1 على مستوى آسيا.