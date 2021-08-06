محمد السيد عبد الرحيم: الاستماع عبر الموجات القصيرة هو الأكثر شغفا





المستمع والصديق محمد السيد عبد الرحيم من مصر، يقول إن صداقته مع القسم العربي قد بدأت منذ سنوات طويلة، تحديدا في أوائل التسعينيات من القرن الماضي. وفي مقابلة عبر الهاتف الدولي بين كوريا ومصر، يتحدث عن كيفية التعامل مع أجواء الصيف الحارة وفيروس كورونا، ويقول إن جائحة كورونا أثرت على كل العالم، وأن الجميع يعاني، وقد استطاع الكثير من الناس حول العالم استغلال الوقت خلال الوجود في المنزل، وبالنسبة له فإن أكثر ما يقوم به في هذا الوقت هو ممارسة هواياته، بما في ذلك القراءة، وصيد الأسماك، والاستماع إلى القسم العربي بالكي بي إس، وزراعة بعض الزهور مع أبنائه.

الصديق محمد السيد يتحدث أيضا عن ذكرياته مع الكي بي إس، وأهمها زيارة كوريا في عام 2015 خلال الاحتفال بالذكرى الأربعين على إنشاء القسم العربي. ويقول إنه على الرغم من تعدد منصات بث القسم العربي بالكي بي إس، بما في ذلك موقعه على الإنترنت وصفحته على فيسبوك وإنستغرام وقناته على يوتيوب، إلا أن البث عبر الموجات القصيرة يظل بالنسبة له وللعديد من المستمعين هو الأكثر تفضيلا وشغفا.

كما يؤكد الصديق محمد أيضا على أن تعدد منصات بث القسم العربي بما يتماشى مع التطورات في هذا المجال سوف يؤدي إلى زيادة التواصل مع المستمعين، وتعزيز التقارب بين كوريا والعالم العربي.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



