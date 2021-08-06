عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا يتجاوز 200 مليون

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بعد عام وسبعة أشهر من إعلان منظمة الصحة العالمية عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا يوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من عام 2019، تخطى عدد حالات الإصابة بالفيروس 200 مليون حالة على مستوى العالم، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 4 ملايين و256 ألف حالة وفاة.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 203 آلاف و926 شخصا منذ بداية ظهور أول إصابة وحتى منتصف ليلة الأربعاء الماضي، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات فيها 2106 حالات وفاة.

ووفقا لموقع "ورلد أوميتر"، وهو موقع إلكتروني يوفر إحصاءات عن جائحة كورونا في الوقت الفعلي، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة العالمية بالفيروس 200 مليون و149 ألف حالة حتى الساعة السادسة والنصف من صباح الأربعاء الماضي بتوقيت كوريا.

وبدأ فيروس كورونا الذي يعتقد أنه صيني المصدر، في الانتشار خارج الصين، بعد أن تم تأكيد أول حالة إصابة في كوريا الجنوبية يوم العشرين من شهر يناير من العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين، انتشر الفيروس بوتيرة سرعة وخارج نطاق السيطرة، مما أدى إلى إصابة 2.5% من عدد سكان العالم البالغ 7.75 مليار نسمة بالفيروس خلال عام وسبعة أشهر من ظهوره.

وتخطى عدد الإصابات العالمية مستوى 200 مليون يوم الأربعاء الماضي، بعد مرور حوالي 6 أشهر فقط من تجاوز هذا العدد 100 مليون يوم السادس والعشرين من يناير الماضي.

وبخصوص القارات الرائدة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، احتلت قارة آسيا المرتبة الأولى بتسجيل أكثر من 60 مليون إصابة، وتلتها كل من قارة أمريكا الشمالية بـ42.91 مليون، وقارة أمريكا الجنوبية بـ35.65 مليون، وقارة أفريقيا بـ6.86 مليون، ثم قارة أوقيانوسيا بـ110 آلاف.

أما الدول التي شهدت أكبر عدد في حالات الإصابة، فقد ظلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بـ36 مليونا، وتلتها الهند بـ32 مليونا، والبرازيل بـ20 مليون، وكل من روسيا وفرنسا بـ6 ملايين.

وتعد قارة أوربا أكثر قارات العالم من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بتسجيل 1.13 مليون حالة وفاة، فيما ظلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات، وتلتها كل من البرازيل والهند والمكسيك وبيرو.

وكان من المتوقع أن يتمكن العالم من السيطرة على فيروس كورونا بعد تطوير أنواع مختلفة من اللقاحات ضد الفيروس وتطعيم الناس بها منذ شهر ديسمبر من العام الماضي. لكن تغير الوضع بعد تفشي المتحور "ألفا" في بريطانيا والمتحور "دلتا" في الهند، وانتشار المتحور "دلتا" في العالم بوتيرة سريعة ليصبح طفرة رئيسية لفيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يتم تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي في كوريا بدءا من يوم الأول من شهر يوليو الماضي، بعد أن استقر وضع الانتشار إلى حد ما، لكن تم إلغاء ذك القرار نتيجة لعودة موجة الانتشار مرة أخرى، لدرجة الإبلاغ عن أكثر من ألف حالة إصابة جديدة يومية خلال مدة شهر.

وقد تركزت موجة الانتشار الرابعة على منطقة العاصمة الكبرى في بداية الأمر، لكنها توسعت لتشمل أنحاء مختلفة من البلاد. وهو ما أدى إلى قيام الحكومة الكورية برفع مستوى قواعد التباعد الاجتماعي إلى المستوى الرابع.

وبدأت حملة التطعيم في كوريا الجنوبية يوم السادس والعشرين من شهر فبراير الماضي، وبلغ إجمالي عدد الحاصلين على لقاحات 20 مليونا و170 ألف شخص، أي 39.3% من إجمالي عدد السكان، حتى يوم الأربعاء الماضي.