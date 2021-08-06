إقامة التصفيات المحلية لمهرجان الكي بوب الدولي لعام 2021 في مصر

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أقام المركز الثقافي الكوري في مصر يوم السبت الماضي التصفيات المحلية لمهرجان الكى بوب الدولي لعام 2021 على المسرح المكشوف بدار الأوبرا بالقاهرة.

في التصفيات شاركت 8 فرق من عشاق أغاني الكى بوب في مصر. وتجدر الإشارة إلى أن مهرجان الكي بوب الدولي الذي تنظمه وزارة الخارجية الكورية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة وهيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" هو مسابقة سنوية تجمع عشاق مهالموسيقى والرقص الكوري من مختلف أنحاء العالم ومن المقرر إقامة مهرجان هذا العام في شهر أكتوبر القادم.

وقد تم تطوير المهرجان الدولي ليصبح أداة فاعلة لتعزيز شعبية الموجة الثقافية الكورية "الهاليو" في مختلف أرجاء العالم.

وفي المسابقة التمهيدية قدمت جميع الفرق المصرية عرضاً لفرقة بي تي إس الكورية المشهورة، حيث يحتفي مهرجان هذا العام بالنجاحات التي حققتها الفرقة على الصعيد الدولي بحيث تُصَنَّف الآن كواحدة من الفرق الأكثر شعبية على مستوى العالم.

وقال أوه سونغ هو مدير المركز الثقافي الكوري إن فرقة بي تي إس تُسهم في تعزيز الاهتمام بالثقافة الكورية فضلا عن اللغة والسينما والدراما والأزياء والأطعمة الكورية.

وأعرب عن تقديره لمحبي الكى بوب في مصر، مضيفا أن المركز سيواصل دعمه لأنشطتهم الساعية إلى تعزيز التفاهم المتبادل بين مصر وكوريا الجنوبية.

واختارت لجنة التحكيم 4 فرق للمشاركة في مهرجان الكى بوب الدولي الذي سيتم تنظيمه افتراضيا هذا العام بسبب جائحة كورونا.