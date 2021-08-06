جامعة بوستيك الكورية تمنح شهادات الماجستير للطلاب في مصر افتراضيا

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اتضح أن جامعة بوهانغ للهندسة أو "بوستيك" أبرمت مؤخرا اتفاقية مع الحكومة المصرية بشأن مبادرة بُناة مصر الرقمية بحيث ستدير مرحلة الماجستير التخصصية في الذكاء الصناعي وعلوم البيانات لخدمة الطلاب المصريين عبر الإنترنت بدءا من شهر فبراير في العام القادم.

وبهذا سيكون بإمكان الطلاب المصريين الاستماع إلى الدروس عبر الإنترنت والحصول على شهادات الماجستير المعنية من جامعة بوستيك الكورية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم الكورية ألغت القيود المتعلقة بالدروس عن بعد على الجامعات الكورية العام الماضي.

وقبل تفشي جائحة كورونا كانت الوزارة تسمح للجامعات الكورية بافتتاح عشرين بالمائة فقط افتراضيا من إجمالي دروسها إلا أنها تسمح الآن لها بإلقاء جميع الدروس افتراضيا. كما تسمح لها بإدارة مرحلة الماجستير افتراضيا.

يقال إن مشاركة الجامعة الكورية في مبادرة بُناة مصر الرقمية جاءت تلبية لاقتراح السفير المصري لدى كوريا "حازم فهمي" الذي زار الجامعة في شهر يوليو من العام الماضي.

بدءًا من شهر فبراير القادم سيلتحق خمسة وسبعون طالبا وطالبة مصرية على الأكثر بجامعة بوستيك افتراضيا. ويُذكَر أنَّ الجانب المصري سيرشح طلابا جددا في المرحلة الأولى، ثم ستقدمهم وتختارهم الجامعة الكورية. ومن المتوقع أن يستمع الطلاب إلى ثلاثين نقطة علمية خلال ثلاثة فصول دراسية عبر الإنترنت.

ويمكنهم إكمالها لمدة سنة واحدة دون أخذ إجازة صيفية. ويشار إلى أن الحكومة المصرية طلبت من بوستيك تعليم الطلاب المصريين على نحو مناسب تماما للواقع المصري بحيث أَعَدَّت الجامعة الكورية دورة تعليم خاصة لمصر برئاسة عمدة الدراسات العليا للمعلومات والاتصالات "صو يونغ جو".

ومن المقرر أن تحتوي الدورة على مختلف الدروس بما في ذلك التعلم الآلي واستخراج البيانات والتعلم العميق والواقع الافتراضي. بالمناسبة قال رئيس الجامعة "كيم مو هوان " إنه سيزيد من الفرص للطلاب الأجانب المقيمين في الخارج للحصول على شهادات الجامعة عبر الإنترنت.

من جانبه أعرب السفير المصري عن أمله في أن تساهم بوستيك في تنمية نخبة من المهندسيين المصريين في مجال الذكاء الصناعي والبيانات الكبيرة.