شركة كوسبو تبدأ في توليد الكهرباء بالرياح في الأردن

ⓒ KOREA SOUTHERN POWER CO.,LTD(KOSPO)

صرحت شركة جنوب كوريا للطاقة أو كوسبو مؤخرا بأنها بدأت في التشغيل التجاري للمشروع الكوري لتوليد الكهرباء بالرياح في الأردن في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي.

والمشروع عبارة عن تعاون بين شركة كوسبو وشركة دي إلDL للطاقة في بناء وإدارة خمس عشرة محطة لتوليد الكهرباء بالرياح بسعة ثلاثة فاصل خمسة وأربعين ميغاوات في محافظة الطَفيلة بجنوب الأردن. وتَكَلَّف المشروع حوالي مائة مليون دولار.

يُذكَر أن الشركتين الكوريتين كانتا تواجهان صعوبات في إمداد القوى العاملة والمعدات والأجهزة المعنية نتيجةً لتفشي وباء كورونا هناك. ولكنها نجحت من خلال التفاوض مع الحكومة الأردنية في الدخول الخاص للقُوَى العاملة الخاصة بالبناء إلى البلاد وتوظيف السكان المحليين.

تتوقع الشركتان أن يقدم المشروع الطاقة النظيفة إلى حوالي خمسين ألف أسرة في المحافظة الأردنية. بالإضافة إلى ذلك ستعملان على التعاون والتعايش مع المجتمع المحلي من خلال توظيف أربعين أردنيًّا في أعمال حفظ وصيانة المحطات والحراسة والأمن إلى جانب التوزيعات.

قال رئيس شركة كوسبو "لي سونغ او" إن المشروع يمثل حجر أساس لتوسيع نطاق عمل الشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا في المستقبل.