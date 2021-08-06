جماعة "جي مين يونايتيد" تقدم مساعدة مالية إلى الأطفال الفلسطينيين
2021-08-06
#أخبار كورية عربية l 2021-08-06
من اللافت للأنظار اهتمامنا بعملية تبرع من عشاق الفنان جي مين لفرقة بي تي إس في الخارج.
صرحت جماعة "جي مين يونايتيد" من عشاق الفنان الكوري مؤخرا بأنها قدمت تبرعا ماليا باسم الفنان إلى صندوق إغاثة أطفال فلسطين في نهاية الشهر الماضي.
وذكرت أن عملية التبرع استهدف تقديم مساعدة للأطفال الفلسطينيين في التغلب على الأزمة الطبية والإنسانية نتيجة للصراعات المستمرة هناك.
يقال إن العملية جاءت ردا على تحية متواضعة تقدم بها الفنان جي مين إعرابا عن الشكر والعرفان من خلال الانحناء الكبير بمناسبة احتلال أغنية "السماح بالرقص" في جدول بيلبورد "هوت 100".
الجدير بالذكر أن مختلف جماعات عشاق الفنان الكوري مثل " جي مين دايتا JIMINDATA " و"بي جاي إم أنجيلس بي أيتش" إلى جانب جي مين يونيتيد ظلت تمارس مختلف الأعمال الخيرية من أجل مساعدة الأطفال المتضررين في مناطق النزاعات بما فيها فلسطين وميانمار واليمن.
كما كانت تقوم بأعمال خيرية فعالة لخدمة الطبقات المهمشة والطواقم الطبية التي تكافح وباء كورونا في مختلف أرجاء البلاد.
2021-08-06
2021-07-30
2021-07-30
يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;