معهد كي تي سي اختير كأول جهة كورية مؤهلة لإصدار بطاقات كفاءة الطاقة في البحرين

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قال المعهد الكوري للاختبار والتوثيق أو معهد كي تي سي مؤخرا إنه اختير كأول جهة كورية يمكنها إصدار بطاقات تصنيف كفاءة الطاقة في البحرين.

من المتوقع أن يتسع نطاق تصنيف كفاءة الطاقة هناك ليشمل المكيفات والغسالات وأجهزة التجفيف والثلاجات وغيرها.

بهذا أصبحت الشركات الكورية الراغبة في تصدير منتجات ذات كفاءة في الطاقة إلى البحرين يمكنها الحصول على البطاقات بوتيرة سريعة في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد الكوري يقدم حاليا خدمة إصدار شهادات شارة المطابقة الخليجية. لِلْعِلم فإن الشركات الراغبة في تصدير المنتجات إلى سبع دول عربية وهي الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر واليمن والكويت، عليها الحصول على هذه الشهادات.

قال رئيس المعهد "جيه ديه شيك" إن المعهد سيتجاوب سريعا مع إدخال الدول العربية السبع قيودها الفردية ليساعد الشركات الكورية في مجال الاختبار والتوثيق هناك.