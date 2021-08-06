أغاني الكي بوب الكورية تغزو ملاعب الأولمبياد

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يبدو إن أغاني الكي بوب التي تساهم كثيرا في ارتفاع شعبية موجة الثقافة الكورية الـ"هاليو" في مختلف أنحاء العالم، تمارس الآن الدبلوماسية الثقافية في أولمبياد طوكيو التي تقام حاليا في اليابان. فقد ملأتْ مُخَتَلِف أنواع أغاني الكي-بوب العديد من ملاعب مُختلف الرياضات خلال الأولمبياد الحالية، ومنها أغنية "رقصة دون دون 던 던 댄스 " لفرقة "اوه ماي غيرل 오마이걸" في مباراة لكرة الطائرة للسيدات أُقيمت بين الفريقين الكوري والياباني يوم الحادي والثلاثين من الشهر الماضي. وأيضا أغنية "زبدة " لفرقة بي تي إس التي عرضت في مباراة أقيمت بين الفريقين الأمريكي والصيني للسيدات، وأغنيتا "لا تقاتل الإحساس 돈트 파이트 더 필링 " و"جرعة الحب 러브샷 " لفرقة إكسو엑소 في مباراة للكرة الطائرة بين الفريقين الكندي والإيراني للرجال. يذكر أن مختلف الأغاني لأكثر من فرق الأغاني الكورية رَنَّتْ في مختلف الملاعب الأولمبية بحيث أنشأ مختلف نوادي عشاق الكي بوب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لحصد عدد استخدام أغاني الفرق التي يحبونها في المباريات الأولمبية.

الجدير بالذكر أن اختيار الأغاني المسموعة في الملاعب الأولمبية يجري من قِبل لجنة تنظيم أولمبياد طوكيو واتحادات مختلف الرياضات، ولهذا فإن اختيار الكثير من أغاني الكي بوب في أولمبياد طوكيو يشير إلى تغير مكانتها الدولية. وكانت الموسيقى الشعبية الكورية تغازل الأحداث العالمية كبيرة الحجم في الأعوام السابقة لأن الأمر كان من أهم السبل السهلة لزيادة شهرتها. ولكن المناخ انقلب منذ أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية لعام 2018. حيث أنه في مراسم اختتامها ظهرت فرقة إكسو والفنانة "سييل씨엘" من فرقة " تو إن إي وان2NE1 " ليلفتوا أنظار الاهتمام العالمي. وبعد ذلك اجتاحت الكي بوب مختلف الجداول الموسيقية العالمية بما فيها جدول "بيلبورد" بحيث أصبح رنين أغاني الكي بوب في مختلف أنواع الأحداث العالمية ظاهرة طبيعية. ويرى المسؤولون في صناعة الكي بوب أن أولمبياد طوكيو تأتي في إطار هذا الاتجاه. ذلك لأن جيل الشباب لا يهتمون كثيرا بالأولمبياد، بينما جاء انتشار وباء كورونا ليقلل من شعبية الأولمبياد، ولكن الكي بوب تساعد كثيرا على تحويل مناخ الأولمبياد. كما تم التأكد من مكانة الكي بوب مرة أخرى نتيجة لظهور لاعبين أولمبيين من الشباب الذين يعبرون عن حبهم لفناني الكي بوب بحيث كتب العديد من اللاعبين الشباب الحائزين على ميداليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنهم تلقوا تشجيعات من قبل الفنانين والفنانات اللائي يحبونهن بالفعل.

في هذا السياق، فأن لاعبة كرة الطاولة الكورية " شين يو بين" تحب الفنان فوي 뷔, من فرقة بي تي إس، بينما تحب لاعبة رمي السهام التي فازت بثلاث ميداليات ذهبية في أولمبياد طوكيو فرقتي "ماما مو 마마무 " و" فتاة الكون 우주소녀 " . كما يحب لاعب رمي السهام الذي فاز بميداليتين ذهبيتين "كيم جيه دوك김제덕" الفنانة " تشيه يو جونغ 최유정 " من فرقة ويكي ميكي 위키미키 بينما اللاعب"هوانغ صون او황선우" مستقبل السباحة الكورية يحب الفنانة جيني 제니من فرقة بلاك بينك 블랙핑크 والفنانة "ييجي 예지 " من فرقة إيتزي 있지(ITZY). وأمثالهم ليس من الكوريين فقط. وسبق أن تم بث مشهد بسط السباحة الأمريكية "سييرا شوميت 시에라 슈미트" أطراف جسمها تمشيا مع إحدى أغاني فرقة "توايس 트와이스 " الكورية بثا حيا في سباق اختيار لاعبات الفريق الأمريكي للسباحة الأولمبية مما أثار الاهتمام في كوريا. كانت تخبر بأنها سترقص رقصة فرقة "بلاك بينك" الكورية إذا شاركت في أولمبياد طوكيو إلا أنها فشلت في الاختيار. في هذا الصدد، أشار مسؤول في شركة معنية بالكي بوب إلى أن فرقة بي تي إس عُينت مؤخرا كبعثة رئاسية خاصة لتصبح أول فرقة كورية في هذا المجال بحيث تأخذ الكي بوب زمام أمور الدبلوماسية الثقافية الكورية. وقال أيضا إن أولمبياد طوكيو تتيح فرصة أخرى للتأكيد على مكانة الكي بوب.