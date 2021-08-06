تزايد تقليل الشباب الكوريين من الاعتماد المفرط على الهواتف الذكية

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كشف تطبيق فوريست (Forest) لشركة سيكرتيك (Seekrtech) عن البيانات الخاصة لقدرة الشباب الكورين على التركيز احتفالا بمرور سبعة أعوام على طرحه. تجدر الإشارة إلى أن التطبيق يساعد في التوقف عن البحث عن الهواتف الذكية بإستمرار حتى لا نفقد التركيز والحضور. وصرحت الشركة أن وقت تركيز الشباب الكوريين من بداية طرح التطبيق إلى النصف الأول من هذا العام تجاوز مليار دقيقة. للعلم فإن وقت التركيز المقصود به هنا هو وقت التركيز بعيدا عن الهواتف الذكية.

يذكر أنه في النصف الأول من هذا العام بلغ معدل ساعات التركيز للشباب الكوريين أربع ساعات يوميا ليكون الأعلى من بين الشباب في مائة وأربعين دولة. فعلى سبيل المثال يبلغ معدل ساعات التركيز للشباب الأمريكيين في المرة الواحدة خمسا وعشرين دقيقة، بينما يبلغ معدل تركيز الشباب الكوريين في المرة الواحدة خمسين دقيقة. ولكن بلغت نسبة نجاح الشباب الكوريين في التركيز واحدة وتسعين بالمائة لتكون أدنى من معدلها العالمي الذي يبلغ أربعا وتسعين بالمائة. وتشير نسبة النجاح في التركيز إلى نسبة عدم استخدام الهواتف الذكية بنجاح خلال الساعات المحددة بجهاز ضبط الوقت من عشر دقائق إلى مائة وعشرين دقيقة. طبقا لما جاء في مسح أجرته وزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات الكورية العام الماضي للتعرف على وضع الاعتماد المفرط على الهواتف الذكية في كوريا، انتمى ستة وثلاثون بالمائة من المراهقين وثلاثون بالمائة من فئة العشرينيات إلى مجموعة المفرطين في الاعتماد على الهاتف، إلا أن جيل الشباب المتميزين بالسعي إلى تطوير مواهبهم الذاتية يحاولون تعزيز القدرة على التحكم الذاتي استعانةً بتطبيق التركيز. ووفقا لإحدى النتائج البحثية التي جرت في الدراسات العليا للاقتصاد في لندن في عام ألفين وخمسة عشر، ارتفعت درجات الامتحانات للطلاب بستة بالمائة بعد حظر استخدام الهواتف المحمولة في أربع مدن بريطانية.

في هذا السياق، قال تطبيق فوريست إن جيل الشباب الكوريين يحاولون تأميين وقت تطوير المواهب الذاتية من خلال التباعد عن الهواتف الذكية حتى في زمن كورونا الذي يتم فيه ارتفاع الاعتماد الرقمي. كما ذكر أن أكثر أيام الأسبوع التي يركز فيها جيل الشباب الكوريين في فترة وباء كورونا كان يوم الأربعاء، بينما كان أكثر الساعات اليومية التي يركزون فيها الساعة الثالثة بعد ظهر. وأضاف التطبيق أن نسبة تركيز الشباب الكوريين في الوقت المبكر من اليوم كانت مرتفعة لتبلغ ثمان بالمائة. وتُمثل هذه النسبة ثلاثة أضعاف نسبة الشباب الألمان. وشرح أن الشباب الكوريين يَضَعُون الأولوية لحياتهم اليومية الشخصية متوقعا أن يزداد عدد أولئك الشباب الكوريين الذين يحاولون تأمين ساعات تطوير مواهبهم الذاتية باستمرار. ومن بين مختلف أنواع الأعمال التي يركز عليها الشباب الكوريون ستة وستون بالمائة هي الدراسة، وتسعة بالمائة هي الاستراحة، وتسعة بالمائة هي العمل وخمسة بالمائة أشياء أخرى. مما يشير ذلك إلى أن جيل الشباب الكوريين يبذلون جهودهم لتطوير مواهبهم الذاتية في مختلف المجالات، بما في ذلك دراسة التخصصات، والاستماع إلى المحاضرات، والقراءة، والاستعداد لامتحانات اللغة الإنجليزية، والإعداد للحصول على فرص العمل ودراسة الأسهم وغيرها بعد التخلص من عرقلة الهواتف الذكية.