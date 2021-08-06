إستبيان يظهر نسبة الموظفين الناجحين في تغيير وظائفهم

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اتضح من مسح أخير أن أربعة من بين كل عشرة موظفين كوريين كانوا يخططون لتغيير وظائفهم هذا العام قد نجحوا في ذلك بالفعل خلال النصف الأول من هذا العام. وكانت قد أجرت منصة "جاب كوريا"잡코리아 المتخصصة في تقديم المعلومات عن فرص العمل عبر الإنترنت هذا المسح على ستمائة وخمسة وأربعين موظفا يخططون لتغيير وظائفهم خلال هذا العام.

وطبقاً لنتيجة المسح قال اثنان وأربعون بالمائة منهم إنهم نجحوا في تغيير وظائفهم بالفعل خلال النصف الأول من هذا العام. وتبين في المسح أن معدل الرواتب السنوية التي ارتفعت نتيجة لتغيير الوظائف بلغ حوالي ثلاثة آلاف دولار. بالنسبة لحجم ارتفاع الرواتب السنوية للموظفين الناجحين في تغيير وظائفهم حسب الوظائف المهنية، كان مستوى وظيفة البحث والتطوير، الأعلى بحيث بلغ معدل الرواتب السنوية المرتفعة في وظيفة البحث والتطوير أربعة آلاف ومائتي دولار. كما تلتها وظيفة تطوير تقنية المعلومات بحوالي ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين دولارا. ولكن اتضح من المسح أن رضاء الموظفين الناجحين في تغيير وظائفهم غير مرتفع بحيث أجاب سبعة وثلاثون بالمائة منهم بأن درجة رضائهم عن تغيير الوظائف متوسطة بينما أجاب ثلاثون بالمائة منهم بأنها جيدة إجماليا. وأجاب سبعة عشر بالمائة منهم أنهم غير راضين عن تغيير وظائفهم. وحول أكثر عناصر الرضاء عن تغيير الوظائف اختار أربعة وثلاثون بالمائة منهم مستوى الرواتب السنوية بينما اختار ستة وعشرون بالمائة منهم ظروف العمل الجيدة. كما اختار أربعة وعشرون بالمائة منهم ثقافة ومناخ شركاتهم الجديدة بينما اختار عشرون بالمائة منهم طبيعة مهامهم الجديدة.

وحول أكثر عناصر عدم الرضاء اختار أربعة وثلاثون بالمائة منهم مستوى الرواتب السنوية لتكون هذه الإجابة أكثر الإجابات على السؤال. كما اختار أربعة وعشرون بالمائة منهم نظام الرفاهية، بينما اختار ثلاثة وعشرون بالمائة منهم ثقافة ومناخ الشركات. واختار اثنان وعشرون بالمائة منهم آفاق نمو الشركات، بينما اختار واحد وعشرون بالمائة منهم رؤساءهم في الشركات الجديدة.