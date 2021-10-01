(9) 편하게 대해

라훈 : 들어오세요 대표님.

تفضلي.

바른 : 오시는데 추우셨죠.

كان الجو باردا أليس كذلك.

정원 : 아니야 하나도 안 추웠어요.

لا، لم يكن باردا أبدا.

라훈 : 제가 따뜻한 차라도 내어드릴게요.

سأعطيك بعض الشاي الدافئ.

정원 : 아니야 라훈씨! 그러지마. 나 손님 아니잖아. 그냥 편하게 대해.

رايون، لا داعي لهذا. أنا لست ضيفة. كونا على راحتكما.

라훈 : 아니에요.

لا يجوز.

정원 : 괜찮은데.

ولكن فعلا لا بأس.





شرح التعبير

التعبير مكون جزئين وهما 편하게 و대하다.

الجزء الأول 편하게 : حال من الفعل 편하다 ويعني "بِراحة"

الجزء الثاني هو الفعل대하다 : ويعني تَعامُل.

يستخدم التعبير عندما يعامل الطرف الآخر المتلكم بمبالغة في الترحيب أو يبدو عليه أنه يستصعب التعامل المباشر أو يتعامل بشكل فيه يعني الكثير من البروتوكول، فيحاول المتكلم أن يطمئنه لكي يتكلم على راحته أو يتصرف على راحته مستخدما هذا التعبير. عادة ما يستخدم الشخص الأكبر عمرا أو مكانة التعبير مع الأصغر منه لرفع الحرج عنه.

وبالنسبة الفعل 대하다 فيعني تعامل أو استجابة شخص لشخص آخر وعادة ما ياتي قبله حال في صيغة "اسم مضاف إليه 처럼 " يعني "مثل" أو" فعل وصفي مضاف إليه 게"

그는 나를 친구처럼 대해줬다

لقد عاملني كصديق.

그는 누구에게나 친절하게 대한다

هذا الشخص يعامل الجميع بلطف.





شرح الأمثلة

가: 이쪽은 내 동생이야. 그냥 편하게 대해.

أ‌. هذا أخي الصغير، عامله على راحتك (كن على راحتك معه).

나: 아무리 그래도 그렇지. 처음 만난 사이인데 어떻게 그래.

ب‌. حتى لو كان أخيك الصغير، فأنا أقابله للمرة الأولى، لا يمكنني فعل هذا.

وهنا 이쪽은 من النقاط التي قد يخطئ في فهِمِها العرب لأنها تعني حرفيا "هذا الاتجاه" ولكنها تستخدم للإشارة إلى الأشخاص أيضا بمعنى هذا أو هذه للإشارة إلى القريب.

② 가: 필요하신 것을 말씀해 주시면 제가 바로 도와 드리겠습니다.

أ.إذا أخبرتني ما الذي تحتاجه سأساعدك فورا.

나: 편하게 대해 줘요. 너무 예의를 갖춰서 대해 주면 오히려 제가 불편하잖아요.

ب.كن على راحتك معي، إذا التزمت كل هذا البروتوكول في التعامل معي سأشعر بعدم الراحة.



