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تعرف على شركة كورية ناجحة. واليوم سنتعرف على شركة "يونغ نيم وان سوفت لاب YoungLimWon Soft Lab"، المزودة الرائدة لتخطيط موارد المؤسسات في كوريا.

مديرها التنفيذي "كوان يونغ بوم ":

تأسست شركة "يونغ نيم وان سوفت لاب 영림원소프트랩" في عام 1993 بهدف تقديم أفضل الحلول والخدمات الرائعة التي من شأنها أن تسمح للشركات بإدارة أعمالها بشكل أكثر كفاءة. ومنذ ذلك الحين، ركزت الشركة فقط على تخطيط موارد المؤسسات لتطوير منتجات جديدة ومبتكرة من خلال خمس ترقيات رئيسية. الآن، لديها 2000 عميل في كوريا و100 في الخارج. لقد تم تعريف شركة "يونغ نيم وان سوفت لاب" كأفضل مزود لتخطيط موارد المؤسسات في كوريا. وأنا متأكد من أن عدد العملاء الأجانب سيزداد بشكل كبير.

عمل السيد "كوان" سابقا في سام سونغ للإلكترونيات والمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، كما شارك في مشروع تصميم نظام كمبيوتر لدورة الألعاب الأولمبية في سيول في عام 1988. وباستخدام خبراته وتجربته كمهندس برمجيات ماهر، أسس هذه الشركة، وقام بتطوير أول نظام تخطيط موارد للمؤسسات "إي آر بي ERP" باللغة الكورية يسمى "كي سيستم Ksystem" في عام 1997. يشير "إي آر بي" إلى نوع من البرامج التي تساعد الشركات على إدارة جميع أنواع أنشطتها، بما في ذلك الإنتاج وإدارة الأفراد والخدمات اللوجستية والتجارة. وعادة ما تُظهر أنظمة تخطيط موارد المؤسسات في الدول الغربية فئات مختلفة، مثل إدخال الطلبات وإدارة المخزون والمدفوعات، على شاشات منفصلة. في المقابل، يسمح تظام "كي سيستم" للمستخدمين بالتعامل مع كل شيء على شاشة واحدة، مع مراعاة التفكير التكاملي للكوريين، وبالتالي يعزز من كفاءة العمل. وهذا هو السبب في أن شركة "يونغ نيم وان سوفت لاب" تمتلك الحصة الأكبر في سوق "إي آر بي" في كوريا.

مديرها التنفيذي "كوان يونغ بوم ":

"كي سيستم إيس KSystem Ace" هو أحدث منتجاتنا. يتيح نظام تخطيط موارد المؤسسات "إي آر بي ERP" في مقر الشركة إضافة وحذف وحدات العمليات الصغيرة بسهولة، مثل كُتل لُعبة الليغو "Lego". لا يؤثر إدخال أو إزالة أي عملية على الهيكل العام. قد يبدو الأمر سهلا وبسيطا، لكنه في الواقع يتطلب تقنية عالية في هندسة البرمجيات. أيضا، تم تصميم تخطيط موارد المؤسسات "إي آر بي" لكل صناعة. في السابق، كان المطورون يقدمون حلولا لتخطيط موارد المؤسسات الشريكة، والتي تقوم بعد ذلك بتطوير خدمات مخصصة لعملائها في الصناعات المختلفة. لكن نظام تخطيط موارد المؤسسات الخاص بالصناعة والذي تم الانتهاء منه في العام الماضي يدمج عمليات لسبع صناعات مختلفة في عملية موحدة.

تم إطلاق نسخة مطورة من "كي سيستم إيس" هذا العام، وهو يشتمل على حلول مختلفة خاصة بالصناعة وحالات نجاح لتوفير تخطيط موارد المؤسسات بشكل يناسب كل صناعة. في أثناء تقديم أنظمة تخطيط موارد المؤسسات الحالية، كان على الشركات إنفاق الكثير من الوقت والمال على التطوير الإضافي للعمليات الصناعية المناسبة لأعمالها. ولكن بفضل "كي سيستم إيس"، لم تعد تلك الشركات بحاجة إلى القيام بذلك. توفر "يونغ نيم وان سوفت لاب" أيضا نظام "إي آر بي" قائم على السحابة الإلكترونية، وهو الأول من نوعه في كوريا، بحيث يمكن للمستخدمين إنجاز العمل في أي مكان وفي أي وقت، طالما يمكنهم الوصول إلى الإنترنت ولديهم مستعرض ويب.

مديرها التنفيذي "كوان يونغ بوم ":

بعدما كان يتم تثبيت أنظمة "إي آر بي" السابقة على خوادم الشركات، صار الآن يتم فرض رسوم على مستخدمي خدمة "إي آر بي" السحابية بناء على حجم الاستخدام. يمكن للشركات استخدام الخدمة السحابية الخاصة بالصناعة طالما أنها تدفع الرسوم على أساس شهري. بالإضافة إلى تخطيط موارد المؤسسات "إي آر بي"، يمكن توصيل جميع خدمات تكنولوجيا المعلومات واستخدامها على السحابة. مع انطلاق الثورة الصناعية الرابعة، يجب على الشركات أن تستعد للتحول الرقمي. باستخدام السحابة، لا يتعين على موظفينا بالضرورة البقاء في الخارج حتى عندما نستكشف الأسواق الخارجية. كل ما علينا فعله هو تقديم خدماتنا على السحابة وإدارتها. يمكن لشركائنا في الدول الأخرى أيضا تجربة الخدمة السحابية بسهولة.

لدى هذه الشركة مجموعة من المنتجات الأخرى المتخصصة للشركات غير الربحية، والمناسبة لبيئة الأعمال غير المباشرة التي عززتها جائحة كورونا، بحيث يمكن للشركات اختيار أي خدمة تريدها. ورغم تنوع وجودة خدماتها، تظل شركة "يونغ نيم وان سوفت لاب" تسعى للحفاظ على مكانتها الأولى في هذا المجال كما تعمل باستمرار على الابتكار من أجل التكيف مع بيئة الأعمال المتغيرة وتلبية احتياجات العملاء. وقد تم إدراج هذه الشركة في العام الماضي ضمن مؤشر "كوسداك" لشركات التقنية العالية، مما أثبت قيمتها مرة أخرى.

مديرها التنفيذي "كوان يونغ بوم ":

بالطبع واجهنا العديد من الصعوبات. لكن قرارنا الاستراتيجي بالتركيز فقط على تخطيط موارد المؤسسات أثبت نجاحه. لقد كرسنا أيضا جهودنا للبحث والتطوير. عادة ما يستغرق موفرو حلول تخطيط موارد المؤسسات في الخارج أكثر من عشر سنوات لترقية منتجاتهم. لكننا قمنا بترقية المستوى الخاص بنا مرة كل أربع إلى خمس سنوات. في اليابان، تقوم ثماني شركات من مختلف الصناعات بتسوية حساباتها كل شهر دون تصحيح جملة واحدة، وذلك باستخدام برنامج "إي آر بي" الضخم الذي تم تطويره في كوريا. هذا بالتأكيد شيء يجب أن نفخر به. أتوقع أن نتمكن من زيادة المبيعات في اليابان إلى المستوى المكافئ للمبيعات في كوريا.

حازت منتجات هذه الشركة على التقدير من حيث الأداء والجودة في كل من كوريا واليابان. وبالتالي، ستعمل على تحفيز الجهود لاستكشاف السوق العالمية. إندونيسيا، على سبيل المثال، تعمل بنشاط على إدخال نظم "إي آر بي"، حيث إنها تسعى إلى تعزيز خمس مجالات صناعية. وبالنسبة لهذه الشركة الكورية، تعد السوق الإندونيسية أرضا مليئة بالفرص. وبالإضافة إلى ذلك، تبذل الشركة جهودا لتوسيع أعمالها في كل من فيتنام والصين والمجر.

مديرها التنفيذي "كوان يونغ بوم ":

هدفنا هو أن نصبح المزود الأول لتخطيط موارد المؤسسات في آسيا، ليس فقط في المبيعات ولكن في القدرة التنافسية للمنتجات ورضاء العملاء أيضا. الأهم من ذلك، نحن نهدف إلى خلق ثقافة مؤسسية سليمة وتحقيق نمو مستدام. كشركة تقدر كرامة الإنسان، نأمل في استكمال الثقافة الإبداعية والبناءة ونشر هذه الثقافة بين الشركات التي تتعامل معنا.

عندما أسس المدير التنفيذي "كوان" هذه الشركة، كانت شركات عالمية كبرى هي التي تقود السوق الكورية، مع تهميش الشركات الكورية الصغيرة. لكن حلول "يونغ نيم وان سوفت لاب" المتنوعة مكنت العديد من الشركات في كوريا من تعزيز كفاءة العمل وزيادة قدراتها التنافسية. وتقديرا لجهوده، حصل السيد "كوان" على جائزة "البرج الفضي الصناعي" التي تُمنح لأولئك الذين قدموا مساهمات كبيرة في التنمية الصناعية في كوريا. وكشركة مطورة لحلول تخطيط موارد المؤسسات تمثل كوريا، ستنمو "يونغ نيم وان سوفت لاب" بالتأكيد وتزدهر مع العديد من الشركات الكورية الأخرى.