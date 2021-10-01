سهير جبريل: عدم التواصل هو أصعب شيء في زمن كورونا

اليوتيوبر والطالبة الفلسطينية الكورية "سهير جبريل" تقول في مقابلة عبر الهاتف الدولي بين سيول وغزة إن الوضع صار مستقرا في قطاع غزة، رغم أنه كانت هناك حرب فعلية، لكن منطقة غزة بخلاف ذلك تعتبر هادئة وجميلة.

وتحكي سهير للقسم العربي عن الحياة في قطاع غزة وكيفية تلقي دروسها عبر الإنترنت كطالبة في الصف الثاني الثانوي، وأيضا عن أوضاع فيروس كورونا والتطعيم هناك، وتقول إن أصعب شيء في حياتها المدرسية حاليا خلال فترة وباء كورونا هو عدم القدرة على التواصل مع زميلاتها، وكذلك عدم القدرة على تكوين صداقات جديدة.









وتقول سهير، التي ولدت وعاشت أولا في كوريا، إنها تعلمت اللغة العربية وهي صغيرة في قطاع غزة، وقد أحبت وتحمست للسفر إلى غزة، حيث توقعت أن ترى وتتعلم أشياء جديدة.

وعن هوايتها كيوتيوبر، تؤكد سهير أن والديْها يدعمانها ويشجعانها على عمل فيديوهات حول الثقافتين الكورية والعربية، وتقول إنها تتعلم كثيرا من خلال يوتيوب وتطلع على المزيد من الأفكار.

كما تتحدث سهير جبريل عن خططها المستقبلية، وتقول إنها ترغب في دراسة اللغات في الجامعة، خاصة وأنها تجيد حاليا اللغتين العربية والكورية.

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