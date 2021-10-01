تصميمات الزهور في كوريا الشمالية

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الزهور من الهدايا الأكثر شعبية التي يتم تبادلها في المناسبات الخاصة. وفي كوريا الشمالية، تُستخدم الزهور في التصميمات الفنية والعلامات التجارية وأنماط الملابس. اليوم سنتعرف على صورة الزهور في التصميم الصناعي لكوريا الشمالية من البروفسورة "تشيه هي صون" من كلية الدراسات العليا للفنون في جامعة "جونغ آنغ".

البروفسورة "تشيه هي صون " من كلية الدراسات العليا للفنون في جامعة "جونغ آنغ":

بالنسبة لشعب كوريا الشمالية، تعتبر الزهور رمزا ثقافيا مألوفا جدا. ربما تكونون قد شاهدتم مقاطع فيديو لحشود كوريين شماليين يلوحون بالزهور في عرض عسكري ضخم أو في المناسبات المهمة في ساحة "كيم إيل سونغ" في بيونغ يانغ. تتميز العديد من الأعمال الفنية في كوريا الشمالية بموضوع الزهور كرمز للعرق الكوري. والزهور التي ذكرها كبار القادة كانت في دائرة الضوء خلال فترات معينة. وتشمل تلك الزهور الـ"ماغنوليا magnolia" والورود وعباد الشمس.





إذن ما هو معنى الزهور في الحياة اليومية للشعب الكوري الشمالي؟

البروفسورة "تشيه هي صون " من كلية الدراسات العليا للفنون في جامعة "جونغ آنغ":

يستخدم الكوريون الشماليون الزهور كوسيلة للتعبير عن ولائهم للحزب والقائد. رغم من الصعوبات الاقتصادية، يستمر الطلب على الزهور في الارتفاع في الشمال. عند تبادل الهدايا في المناسبات الخاصة، لا ينسى السكان الزهور أبدا، كما يقدمون سلال الزهور أو أكاليل الزهور في ذكرى وفاة الزعيم السابق "كيم إيل سونغ" والذكرى السنوية لتأسيس الحزب والدولة. وأيضا يستخدمون الزهور الاصطناعية. منذ وصول "كيم جونغ أون" إلى السلطة، روجت وسائل الإعلام المحلية للأيام المتعلقة بالمرأة، مثل يوم المرأة العالمي في 8 مارس، ويوم الأم الذي تم إنشاؤه في عام 2012، ويتم تقديم الزهور في هذه المناسبات أيضا، حيث يستهلك الناس المزيد من الزهور الطبيعية والاصطناعية.

ونظرا لاستخدام الزهور على نطاق واسع في الحياة اليومية في كوريا الشمالية، توجد تصميمات مستوحاة من الزهور في العديد من السلع اليومية. ويقوم المكتب المركزي للإرشاد الفني الصناعي بالإشراف على كل ما يتعلق بالتصميمات.

البروفسورة "تشيه هي صون " من كلية الدراسات العليا للفنون في جامعة "جونغ آنغ":

في الشمال، ترتبط التصميمات الفنية الصناعية بالسياسات الحزبية والمهام ذات الصلة. يتم إنشاء التصميمات بواسطة فريق التصميم أو كليات الفنون في جامعة بيونغ يانغ للفنون الجميلة. غالبا ما تستخدم تصميمات الزهور للعلامات التجارية ومواد التشطيب والستائر ومفارش المائدة والأثاث. أبدى الزعيم السابق "كيم جونغ إيل" اهتماما كبيرا بالمنتجات ذات العلامات التجارية التي تتميز بالطابع الزهري، حتى إنه أنشأ الاسم التجاري "كوزموس" لدبابيس الشعر التي ينتجها مصنع "تيسونغ" لتصنيع الجواهر. أيضا فإن "أزاليا" هو اسم طراز هاتف ذكي كوري شمالي، كما أن مصنعا محليا للجوارب ينتج سلعا باستخدام العلامة التجارية "رويال أزاليا". ومصنع "دان ديليون" للكمبيوتر المحمول أطلق موادا مكتبية تحت العلامة التجارية "دان ديليون"، بينما "زهرة الشمس" هي العلامة التجارية المميزة لمصنع يونغ بونغ للتوريدات المدرسية.





في كوريا الشمالية، توجد زهور سميت على اسم الزعيمين السابقين "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل"، وقامت كوريا الشمالية ببناء دفيئات في جميع أنحاء البلاد لزراعة هذه الزهور وتقيم العديد من الفعاليات ذات الصلة كل عام. وعندما زار "كيم إيل سونغ" إندونيسيا في عام 1965، قدم الرئيس الإندونيسي "سوكارنو" زهرة إلى زعيم كوريا الشمالية كهدية، وسميت تلك الزهرة فيما بعد باسم الزعيم. وكثيرا ما ظهرت الزهور في القصائد والأغاني التي تمدحه. وقدم عالم النبات الياباني "كامو موتوتيرو" زهرة "كيم جونغ إيل" للاحتفال بعيد ميلاد "كيم جونغ إيل" السادس والأربعين في فبراير من عام 1988.

البروفسورة "تشيه هي صون " من كلية الدراسات العليا للفنون في جامعة "جونغ آنغ":

يقام مهرجان "كيم إيل سونغ" للزهور في بيونغ يانغ في أبريل من كل عام تقريبا ضمن الأحداث الاحتفالية بمناسبة عيد ميلاد الزعيم السابق المعروف باسم "يوم الشمس". للاحتفال بالذكرى المؤوية لميلاده في عام 2012، تم عرض حوالي 27600 زهرة. أشارات التقارير إلى أن مهرجان "كيم جونغ إيل" للزهور في عام 2012 كان رائعا مثل المهرجان المكرس لزهرة "كيم إيل سونغ". خلال المهرجانات، يتنافس مجلس الوزراء والشركات والوحدات العسكرية والمزارع الجماعية لعرض الزهور التي قاموا بزراعتها لإظهار صدقهم وعملهم الجماعي وإنجازاتهم.





الأزاليا والرويال أزاليا والموكران، هي أنواع من الماغنوليا، وهي محببة بشكل خاص بين الكوريين الشماليين. وقد تم استخدام هذه الزهور أيضا في تصميمات الأوراق النقدية. وقد صنفت كوريا الشمالية "موكران" كزهرة وطنية في عام 1991.

البروفسورة "تشيه هي صون " من كلية الدراسات العليا للفنون في جامعة "جونغ آنغ":

سجلت كوريا الشمالية سبع علامات تجارية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية العام الماضي، وكان ما يقرب من نصفها من العلامات التجارية لشركة "كوانغ ميونغ" المعروفة بمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة. تستخدم الشركة زهرة الـ"موكران mokran" الوطنية للترويج للمحتوى الثقافي للبلاد. خلال حدث لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين على تأسيس "المجموعة الشبابية" في يونيو من هذا العام، زينت زهور عباد الشمس المسرح باعتبارها زهرة الولاء لـ"كيم جونغ أون". في العام الماضي وهذا العام، أعطى الزعيم اللوازم المدرسية بالعلامة التجارية "عباد الشمس" للأطفال المتهيئين لدخول رياض الأطفال والمدارس الابتدائية. يبدو أن كوريا الشمالية تروج لزهور عباد الشمس باعتبارها زهرة الولاء أو الإخلاص الخالص للزعيم. ويبدو أن الأسطورة القائلة إن زهور عباد الشمس تتبع الشمس دائما تلقى استحسانا في كوريا الشمالية التي يقودها رجل واحد.





في أوائل هذا العام، أصدرت كوريا الشمالية كتاب صور يظهر فيه رجل وامرأة يرتديان زي "هان بوك" التقليدي الكوري، وتظهر أنماط الزهور المطرزة على الثوب.

البروفسورة "تشيه هي صون " من كلية الدراسات العليا للفنون في جامعة "جونغ آنغ":

تُستخدم أنماط الزهور بشكل شائع لملابس النساء وأغطية الأسرّة. تم عرض أغطية سرير ذات أنماط زهرية مبهرجة في المعرض الوطني للفنون الصناعية لعام 2012. تستخدم تصميمات الزهور المختلفة بما في ذلك الورود البيضاء والوردية لجعل الملابس التقليدية أكثر أناقة وروعة. نمط الوردة، على وجه الخصوص، مميز للغاية. أعتقد أن هذا له علاقة بتعليمات الزعيم السابق "كيم جونغ إيل" لزراعة الورود في بيونغ يانغ في عام 2011.

ظلت كوريا الشمالية تقيم المعرض الوطني للفنون الصناعية سنويا منذ عام 2012 لتعزيز تطوير صناعة التصميم كأحد الإنجازات الاقتصادية، ومن المتوقع أن تستمر الدولة الشيوعية في استخدام تصميمات الزهور بنشاط في جميع القطاعات الاجتماعية.