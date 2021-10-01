فيلمان تونسيان يتنافسان في مهرجان بوسان السينمائي الدولي

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رغم جائحة كورونا، من المقرر إقامة الدورة السادسة والعشرين لمهرجان "بوسان" السينمائي الدولي خلال الفترة من السادس وحتى الخامس عشر من أكتوبر.

وقد تمت دعوة 223 فيلما من 70 دولة حول العالم لدورة هذا العام، وسوف يفتتح المهرجان بفيلم "إلى بلد سعيد" للمخرج الكوري "ليم سانغ سو"، وسيختتم بفيلم "أنيتا موي" لمخرج هونغ كونغ "لونغ مان لونغ".

ومن بين الأفلام المشاركة في مهرجان "بوسان" السينمائي، 28 فيلما من كوريا الجنوبية، و10 أفلام من تايوان، و7 أفلام من اليابان، بالإضافة إلى أفلام من إيطاليا والسويد وبلجيكا والبرتغال والولايات المتحدة وفرنسا وتونس.

وسوف يمثل تونس فيلمان، هما "مجنون فرح" للمخرجة "ليلى بوزيد"، و"الأم الرائعة" للمخرجة الفرنسية من أصل تونسي "حفصية حرزي".

وفاز فيلم "مجنون فرح" بجائزة "فالوا الماسية" في الدورة الرابعة عشرة من مهرجان "أنغوليم" للسينما الفرنكوفونية، والتي اختتمت فعالياتها يوم التاسع والعشرين من أغسطس الماضي. كما حصد الفيلم جائزة ثانية خلال هذه الدورة، وهي جائزة أفضل ممثل، وحصل عليها الممثل الشاب "سامي عوطالبالي".

أما فيلم "الأم الرائعة" الذي يتناول قصة الأم العربية "نورا"، فقد فاز بجائزة "المجموعة" في مسابقة "نظرة ما" ضمن الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي الدولي الذي أقيمت في شهر يوليو الماضي.

ويمكن القول إن عرض فيلمين لمخرجتين تونسيتين في مهرجان بوسان السينمائي سوف يبرهن مرة أخرى على ما تزخر به الساحة السينمائية التونسية من كفاءات شابة قادرة على احتلال مكان لها تحت الأضواء وبين نجوم وصناع السينما على مستوى العالم.

نبيلة: كما سيكون فرصة لتعريف الجمهور الكوري بصناعة الأفلام التونسية والثقافة التونسية.