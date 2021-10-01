كوريا الجنوبية تقرض مصر 250 مليون دولار لتحديث السكك الحديدية

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تخطط كوريا الجنوبية لتقديم قروض بقيمة 250 مليون دولار لمشروع تحديث السكك الحديدية الحكومية في مصر، ضمن محاولة تعزيز التعاون الاقتصادي مع القاهرة.

ووفقا لما ذكرته وزارة المالية الكورية، تعتزم سيول الاستفادة من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لتقديم قروض منخفضة الفائدة إلى مصر، لإنفاقها في تنفيذ مشروع إعادة بناء خط السكك الحديدية الذي يربط بين الأقصر والسد العالي.

وقد بدأت مصر مشروعا بقيمة 6 مليارات دولار لتحديث السكك الحديدية الممتدة من مدينة الإسكندرية الساحلية الشمالية وحتى السد العالي على نهر النيل في مدينة أسوان، مرورا بالعاصمة القاهرة.

وكانت كوريا الجنوبية قد أطلقت برنامج صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية في عام 1987 في محاولة لمساعدة الدول النامية الأخرى في بنيتها التحتية الأساسية.